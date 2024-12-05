Крупную цепочку продавцов гашиша вычислили и осудили в Акмолинской области

В Акмолинской области вынесли приговор членам организованной преступной группы, которые занимались торговлей наркотиками, сообщает Zakon.kz.

По решению суда 11 человек отправились за решетку на сроки от трех до 16 лет за организацию сбыта гашиша. Они занимались распространением наркотиков в Астане, а также на территории Акмолинской и Карагандинской областей.

"Разработку ОПГ проводил Департамент полиции по инициативе прокуратуры Акмолинской области. По итогам кропотливой работы удалось установить все цепочку: организатора, складмена, бухгалтера, администраторов каналов, курьеров, а также личность человека, который оказывал помощь в рекламе наркотиков", – рассказали в пресс-службе региональной прокуратуры.

Распространение наркотических средств осуществлялось посредством мессенджера Telegram.

Приговор не вступил в законную силу.

Ранее в Жамбылской области майор полиции получил 11 лет за незаконное хранение и сбыт наркотических средств. Выяснилось, что торговлей запрещенными веществами он занимался для повышения раскрываемости.