В Алматы оштрафовали иностранку, которая материлась на борту самолета

30-летнюю гражданку России привлекли к ответственности за мелкое хулиганство транспортные полицейские в аэропорту Алматы, сообщает Zakon.kz.

Женщина прилетела в Казахстан на самолете сообщением "Москва-Алматы" и по информации экипажа вела себя на борту неадекватно.

"В ходе проверки установлено, что пассажирка во время полета вела себя неадекватно, выражалась нецензурной бранью, на замечания не реагировала и не выполняла требования экипажа самолета",– отметил исполняющий обязанности начальника Департамента полиции на транспорте Мадияр Айтуганов.

Женщину привлекли к административной ответственности за мелкое хулиганство, а также за нарушение правил поведения на воздушном судне и оштрафовали на 25 МРП – 92 300 тенге.

По данным ДП на транспорте, за 11 месяцев 2024 года за совершение различных административных правонарушений на объектах авиа и железнодорожного транспорта Казахстана к ответственности привлечены 80 813 граждан, в том числе, за мелкое хулиганство – 677, за нарушение правил поведения на воздушном судне – 83.

5 декабря 2024 года в Турксибском районе Алматы обнаружили тело женщины. По данному факту в полиции мегаполиса начали расследование.