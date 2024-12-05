Лента новостей
0
Қаз
#Всеобщее декларирование #Потребительский контроль
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир Спорт Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

В Алматы оштрафовали иностранку, которая материлась на борту самолета

Аэропорт в Алматы, Алматинский аэропорт, здание аэропорта Алматы, парковка аэропорта Алматы, парковочные места в аэропорту Алматы, самолет , фото - Новости Zakon.kz от 05.12.2024 23:54 Фото: Zakon.kz
30-летнюю гражданку России привлекли к ответственности за мелкое хулиганство транспортные полицейские в аэропорту Алматы, сообщает Zakon.kz.

Женщина прилетела в Казахстан на самолете сообщением "Москва-Алматы" и по информации экипажа вела себя на борту неадекватно.

"В ходе проверки установлено, что пассажирка во время полета вела себя неадекватно, выражалась нецензурной бранью, на замечания не реагировала и не выполняла требования экипажа самолета",– отметил исполняющий обязанности начальника Департамента полиции на транспорте Мадияр Айтуганов.

Женщину привлекли к административной ответственности за мелкое хулиганство, а также за нарушение правил поведения на воздушном судне и оштрафовали на 25 МРП – 92 300 тенге.

По данным ДП на транспорте, за 11 месяцев 2024 года за совершение различных административных правонарушений на объектах авиа и железнодорожного транспорта Казахстана к ответственности привлечены 80 813 граждан, в том числе, за мелкое хулиганство – 677, за нарушение правил поведения на воздушном судне – 83.

5 декабря 2024 года в Турксибском районе Алматы обнаружили тело женщины. По данному факту в полиции мегаполиса начали расследование.

Читайте также

игрушки, дети, детский сад
Филиппинская няня отсудила у жителя Астаны 100 тысяч тенге
наркотики, задержание
Крупную цепочку продавцов гашиша вычислили и осудили в Акмолинской области
Полиция, полицейский, полицейские, патрульная полиция, патруль, участок полиции, сотрудник полиции, сотрудники полиции
Тело женщины обнаружили в одном из районов Алматы
Андрей Дюсупов
Алматы 2024 год Авиарейсы Штрафы Полиция
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Председатель правления АО &quot;Казпочта&quot; Асель Жанасова
Глава "Казпочты" назвала свою зарплату
Платная дорога, платный проезд, автомобили, грузовые машины, шлагбаумы, трасса
Поправки в ПДД с 4 декабря: не включенные ходовые огни, средняя скорость, недопущение к экзаменам
В семье Павла Прилучного пополнение
В семье Павла Прилучного пополнение
Дорога, трасса, разметка, асфальтированная дорога, асфальт
МВД обратилось к казахстанцам в связи с новшеством в ПДД
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: