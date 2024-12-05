Медики рассказали о состоянии мужчины, который поджег себя в Актау

Мужчине, который 5 декабря 2024 года совершил самоподжог возле акимата в Актау, проводят противошоковую терапию, сообщает Zakon.kz.

В крайне тяжелом состоянии его доставили в больницу, сейчас он находится в реанимации, пишет inaktau.kz.

"В условиях отделения реанимации проводится интенсивная противошоковая терапия. Состояние пациента оценивается как крайне тяжелое", – сообщили в больнице.

Мужчина пришел в акимат Мангистауской области и потребовал личного приема. Его принял заместитель акима Каракиянского района. Но это не устроило посетителя. Облившись горючей смесью, он поджег себя.

В полиции региона сообщили, что по данному факту возбуждено уголовное дело по статье "Доведение до самоубийства".