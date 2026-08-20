Казахстанка похитила почти 15 млн тенге из ломбарда и проиграла все в казино

В Павлодаре 33-летняя сотрудница ломбарда присвоила золотые изделия клиентов, а вырученные деньги потратила на онлайн-казино. Когда вернуть украшения за счет выигрыша не получилось, женщина взяла деньги из кассы, сообщает Zakon.kz.

Как пишет irbistv.kz, женщина работала старшим товароведом-оценщиком-кассиром и отвечала за материальные ценности.

В марте 2026 года она начала выносить из сейфа украшения клиентов и закладывать их в других ломбардах.

"Всего было похищено 26 изделий на сумму 5 795 390 тенге. Среди них были кольца, серьги, цепи, ожерелья и подвески. Полученные деньги женщина отправляла на ставки в онлайн-казино, рассчитывая выиграть достаточно, чтобы выкупить украшения и вернуть их на место", – говорится в приговоре межрайонного суда по уголовным делам Павлодара.

Однако отыграться не удалось. В мае женщина забрала из кассы еще более 10 млн тенге. Недостача вскоре обнаружилась, после чего в отношении нее возбудили уголовное дело.

В суде павлодарка признала вину. Ей назначили 3 года 4 месяца ограничения свободы с учетом амнистии. Кроме того, женщина должна возместить причиненный ущерб – почти 15 млн тенге.

Ранее сообщалось, что в Северо-Казахстанской области сотрудники Агентства по финансовому мониторингу (АФМ) пресекли деятельность крупного онлайн-казино Nomad Poker.