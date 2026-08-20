#Выборы в Курултай
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Спецпроекты
#Новая Конституция
#Гордость Казахстана
+24°
$
458.23
535.99
5.46
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Актау
  • Актобе
  • Атырау
  • Жезказган
  • Кокшетау
  • Конаев
  • Костанай
  • Кызылорда
  • Караганда
  • Павлодар
  • Петропавловск
  • Семей
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Туркестан
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Выборы в Курултай
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Спецпроекты
#Новая Конституция
#Гордость Казахстана
+24°
$
458.23
535.99
5.46
Происшествия

Казахстанка похитила почти 15 млн тенге из ломбарда и проиграла все в казино

золото, ломбард, онлайн казино, кража, фото - Новости Zakon.kz от 20.08.2026 20:21 Фото: pexels
В Павлодаре 33-летняя сотрудница ломбарда присвоила золотые изделия клиентов, а вырученные деньги потратила на онлайн-казино. Когда вернуть украшения за счет выигрыша не получилось, женщина взяла деньги из кассы, сообщает Zakon.kz.

Как пишет irbistv.kz, женщина работала старшим товароведом-оценщиком-кассиром и отвечала за материальные ценности.

В марте 2026 года она начала выносить из сейфа украшения клиентов и закладывать их в других ломбардах.

"Всего было похищено 26 изделий на сумму 5 795 390 тенге. Среди них были кольца, серьги, цепи, ожерелья и подвески. Полученные деньги женщина отправляла на ставки в онлайн-казино, рассчитывая выиграть достаточно, чтобы выкупить украшения и вернуть их на место", – говорится в приговоре межрайонного суда по уголовным делам Павлодара.

Однако отыграться не удалось. В мае женщина забрала из кассы еще более 10 млн тенге. Недостача вскоре обнаружилась, после чего в отношении нее возбудили уголовное дело.

В суде павлодарка признала вину. Ей назначили 3 года 4 месяца ограничения свободы с учетом амнистии. Кроме того, женщина должна возместить причиненный ущерб – почти 15 млн тенге.

Ранее сообщалось, что в Северо-Казахстанской области сотрудники Агентства по финансовому мониторингу (АФМ) пресекли деятельность крупного онлайн-казино Nomad Poker.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Фото Николай Ежелев
Николай Ежелев
Читайте также
В Павлодаре женщина воровала украшения для ставок в казино
04:00, 20 февраля 2026
Казахстанка воровала у сестры украшения и делала ставки в казино
Игорные заведения, игорное заведение, азартные игры, казино, карты, ставки, онлайн ставки, онлайн-ставки, лудомания, игромания, азартная зависимость, онлайн ставки, онлайн-ставки, ставка, тотализатор, букмекеры, букмекерская контора, букмекерская фирма, игорный оператор, ставки на спорт
08:26, 06 апреля 2026
"Я раздавлена": женщина рискует потерять 20 млн тенге из-за сбоя в онлайн-казино
Бухгалтер из Астаны проиграла в казино 400 млн тенге
16:51, 13 февраля 2024
Бухгалтер из Астаны проиграла в казино 400 млн тенге
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Фото: Телеграм-канал TeamQazaqstan
21:33, Сегодня
Казахстанские таеквондисты Толеугали и Махмутова стали победителями турнира в Пакистане
Фото: Андрей Ударцев, пресс-служба ФТК
21:02, Сегодня
Жибек Куламбаева без проблем вышла в полуфинал турнира в Сербии
Фото: kazwrestling_official
20:51, Сегодня
Казахстанский борец Хаджиев сохранил шансы на медаль чемпионата мира
Фото: UWW
20:33, Сегодня
Казахстанский борец Бекасыл Асамбек победил японца и вышел в финал ЧМ-2026
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: