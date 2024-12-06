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Происшествия

Труп женщины нашли в сумке на окраине Алматы: стали известны подробности

Полицейский спецсигнал, мигалка, полицейская машина, машина полиции , фото - Новости Zakon.kz от 06.12.2024 22:13 Фото: unsplash
В Алматы полиция расследует убийство женщины, чье тело было обнаружено в хозяйственной сумке на окраине города, сообщает Zakon.kz.

Как пишет 6 декабря телеканал "КТК", тело было завернуто в одежду, обмотано скотчем и помещено в сумку, которую неизвестный оставил во дворе многоквартирного дома. Жуткую находку обнаружили местные жители.

"По данному факту возбуждено уголовное дело. Проводится комплекс оперативных и следственных мероприятий для установления всех обстоятельств преступления и поиска подозреваемого", — сообщила официальный представитель департамента полиции Алматы Салтанат Азирбек.

Жители района рассказали, что убитая — 39-летняя женщина по имени Гаухар, проживавшая неподалеку. В полиции информацию о личности погибшей не подтверждают. Очевидцы также сообщают, что тело находилось в сумке несколько дней.

Для расследования дела создана следственно-оперативная группа. Преступнику, в случае задержания, грозит лишение свободы сроком от восьми до 15 лет.

5 декабря сообщалось, что тело женщины обнаружили в одном из районов Алматы. 

Фото Диана Абдуллаева
Диана Абдуллаева
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