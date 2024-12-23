Жуткие подробности рассказала мать женщины, тело которой нашли в сумке на окраине Алматы

Стали известны подробности гибели женщины, тело которой обнаружили в сумке на окраине Алматы. Мать погибшей уверяет, что ее 39-летнюю дочь пытали, а после зверски убили, сообщает Zakon.kz.

Она рассказала КТК, что изверги выкололи жертве глаза и выбили все зубы. На теле остались множественные гематомы. Но подозреваемый свою вину не признает.

Предполагаемого преступника задержали через два дня после обнаружения страшной находки.

По словам матери погибшей, подозреваемый вместе с ее дочерью отправился на съемную квартиру. И вышел оттуда только спустя три дня. А потом вернулся с хозяйственными сумками в руках. И окончательно покинул арендованное жилье уже с заполненным мешком, где, вероятно, и находился труп. Родственница уверяет, что задержали не всех. Якобы в деле замешан и хозяин квартиры.

В полиции назначили судебную экспертизу. Другие детали расследования разглашению не подлежат.

"Я считаю, что это сделал не один человек. На ее лице не было живого места. Сначала я ее даже не узнала. Глаза, зубы – ей все выбили. Подозреваемый говорит, что они пошли выпить, отдохнуть. И якобы моя дочь пошла в душ и там упала. А он испугался и поэтому выкинул тело. Но почему тогда она вся в синяках? Ее точно насиловали или пытали. И я знаю, там замешан хозяин этого съемного жилья. Но он работает полицейским. Поэтому я прошу, чтобы дело расследовали честно". Мать погибшей женщины Жанна Турсынбаева

Ранее сообщалось, что в Алматы полиция расследует убийство женщины, чье тело было обнаружено в хозяйственной сумке на окраине города. У погибшей остались трое детей и гражданский муж.