Жуткое ДТП с участием двух грузовиков произошло на трассе Самара – Шымкент

В Иргизском районе Актюбинской области 6 декабря произошло лобовое столкновение двух грузовиков, в результате которого погибли оба водителя, сообщает Zakon.kz.

Как пишет телеканал "КТК", ДТП произошло около 15:30 на 1144-м километре автодороги Самара – Шымкент. По предварительным данным, трал, который вез легковые машины, выехал на встречную полосу и спровоцировал смертельное ДТП.

"Водитель, выехавший из города Алматы, гражданин республики Таджикистан, выехал на полосу встречного движения и столкнулся с другим грузовым транспортом. В результате ДТП скончались оба водителя – мужчины 50 лет и 21 года", – рассказал начальник отдела полиции Иргизского района Санат Имантаев.

Ранее сообщалось о другом ДТП. В Актюбинской области на автодороге "Северный обход" 23 ноября произошло дорожно-транспортное происшествие с участием легкового автомобиля Chevrolet и грузовой машины марки MAN.