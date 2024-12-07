В ВКО мальчик застрял между редуктором и ручкой газового баллона
Фото: Zakon.kz
Необычную спасательную операцию провели в Риддере. Сотрудникам МЧС пришлось вызволять из западни восьмилетнего мальчика, чья нога застряла между редуктором и ручкой газового баллона, сообщает Zakon.kz.
В ДЧС региона рассказали, что опасный инцидент случился во время игры детей. Обеспокоенные родители обратились в службу 112.
"При помощи специального инструмента "Holmator" перекусили ручку баллона и благополучно освободили ногу ребенка. В ходе спасательной операции ребенок не пострадал", – сообщили в МЧС.
2 декабря 2024 года помощь спасателей понадобилась трехлетнему малышу и его маме в Петропавловске. Ребенок закрылся изнутри квартиры и не смог открыть дверь.
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