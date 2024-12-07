#Всеобщее декларирование
#Потребительский контроль
Логотип Новости спорта Новости спорта
-2°
$
514.65
544.6
5.17
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Всеобщее декларирование
#Потребительский контроль
Логотип Новости спорта Новости спорта
-2°
$
514.65
544.6
5.17
Происшествия

В ВКО мальчик застрял между редуктором и ручкой газового баллона

Газовые баллоны, газовый баллон, газ, газовая горелка , фото - Новости Zakon.kz от 07.12.2024 09:11 Фото: Zakon.kz
Необычную спасательную операцию провели в Риддере. Сотрудникам МЧС пришлось вызволять из западни восьмилетнего мальчика, чья нога застряла между редуктором и ручкой газового баллона, сообщает Zakon.kz.

В ДЧС региона рассказали, что опасный инцидент случился во время игры детей. Обеспокоенные родители обратились в службу 112.

"При помощи специального инструмента "Holmator" перекусили ручку баллона и благополучно освободили ногу ребенка. В ходе спасательной операции ребенок не пострадал", – сообщили в МЧС.

2 декабря 2024 года помощь спасателей понадобилась трехлетнему малышу и его маме в Петропавловске. Ребенок закрылся изнутри квартиры и не смог открыть дверь.

Андрей Дюсупов
Поделиться новостью
Читайте также
Правозащитника поймали, когда он нес заключенным сенсорные телефоны
Происшествия
08:18, Сегодня
Правозащитника поймали, когда он нес заключенным сенсорные телефоны
Катание на надувных санках закончилось серьезным ранением для ребенка в ВКО
Происшествия
07:56, Сегодня
Катание на надувных санках закончилось серьезным ранением для ребенка в ВКО
Объект в столичном Байконыре чуть не взлетел на воздух
Происшествия
03:13, 07 декабря 2024
Объект в столичном Байконыре чуть не взлетел на воздух
Следите за новостями zakon.kz в:
yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: