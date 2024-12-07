В ВКО мальчик застрял между редуктором и ручкой газового баллона

Необычную спасательную операцию провели в Риддере. Сотрудникам МЧС пришлось вызволять из западни восьмилетнего мальчика, чья нога застряла между редуктором и ручкой газового баллона, сообщает Zakon.kz.

В ДЧС региона рассказали, что опасный инцидент случился во время игры детей. Обеспокоенные родители обратились в службу 112.

"При помощи специального инструмента "Holmator" перекусили ручку баллона и благополучно освободили ногу ребенка. В ходе спасательной операции ребенок не пострадал", – сообщили в МЧС.

2 декабря 2024 года помощь спасателей понадобилась трехлетнему малышу и его маме в Петропавловске. Ребенок закрылся изнутри квартиры и не смог открыть дверь.