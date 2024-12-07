Угрожал публикацией видео: в Алматы за вымогательство задержали блогера

В Алматы по подозрению в вымогательстве задержали мужчину, который позиционирует себя блогером, сообщает Zakon.kz.

В пресс-службе Департамента полиции мегаполиса пояснили, что 37-летний казахстанец требовал у потерпевшего 700 тысяч тенге, угрожая выложить видео в социальную сеть.

"Подозреваемого задержали при получении денежных средств вечером, 6 декабря. В спецоперации участвовали сотрудники Управлений по борьбе с организованной преступностью, а также собственной безопасности", – рассказали в полиции.

Рядом с подозреваемым в автомобили находились два предполагаемых помощника блогера, которые, как установлено полицией, тоже принимали участие в преступлении. Их действиям следствием будет дана правовая оценка.

Блогера водворили в изолятор временного содержания.

Ранее стали известны подробности расследования убийства женщины, чье тело было обнаружено в хозяйственной сумке на окраине Алматы.