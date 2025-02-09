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Происшествия

В Алматы посреди улицы сгорел автомобиль

Пожар, огонь, возгорание, пожарный, пожарные, пожарная служба, пожарно-спасательный автомобиль, пожарная машина, пожарный автомобиль, фото - Новости Zakon.kz от 09.02.2025 16:47 Фото: Zakon.kz
Днем 9 февраля на проезжей части мегаполиса загорелась иномарка, сообщает Zakon.kz.

Чрезвычайное происшествие произошло на оживленной улице Саина.

Как рассказали в Департаменте по ЧС Алматы, на помощь водителю выехали пожарные.

"Возгорание авто произошло по ул. Саина в южном направлении, угол ул. Шаляпина Ауэзовского района. По прибытии открытым пламенем горел моторный отсек автомашины марки Mitsubishi Galant на площади 1 кв. м. На ликвидацию возгорания были поданы стволы с пеной".ДЧС Алматы

Возгорание удалось ликвидировать в 14:35.

Пострадавших нет.

Сотрудники ДЧС напомнили водителям, что при возгорании автомобиля он уничтожается за считаные минуты. Чтобы избежать серьезных потерь, нужно иметь в салоне рабочий огнетушитель, а также своевременно проводить техобслуживание транспортного средства.

Ранее сообщалось, что в Мангистауской области произошла жуткая авария со смертельным исходом.

Фото Оксана Житникова
Оксана Житникова
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