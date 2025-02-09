В Алматы посреди улицы сгорел автомобиль
Фото: Zakon.kz
Днем 9 февраля на проезжей части мегаполиса загорелась иномарка, сообщает Zakon.kz.
Чрезвычайное происшествие произошло на оживленной улице Саина.
Как рассказали в Департаменте по ЧС Алматы, на помощь водителю выехали пожарные.
"Возгорание авто произошло по ул. Саина в южном направлении, угол ул. Шаляпина Ауэзовского района. По прибытии открытым пламенем горел моторный отсек автомашины марки Mitsubishi Galant на площади 1 кв. м. На ликвидацию возгорания были поданы стволы с пеной".ДЧС Алматы
Возгорание удалось ликвидировать в 14:35.
Пострадавших нет.
Сотрудники ДЧС напомнили водителям, что при возгорании автомобиля он уничтожается за считаные минуты. Чтобы избежать серьезных потерь, нужно иметь в салоне рабочий огнетушитель, а также своевременно проводить техобслуживание транспортного средства.
Ранее сообщалось, что в Мангистауской области произошла жуткая авария со смертельным исходом.
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