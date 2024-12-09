#Всеобщее декларирование
Логотип Новости спорта Новости спорта
-9°
$
514.65
544.6
5.17
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Всеобщее декларирование
Логотип Новости спорта Новости спорта
-9°
$
514.65
544.6
5.17
Происшествия

Пьяный водитель погрузчика спровоцировал серьезное ДТП в Семее: три человека пострадали

Пьяный водитель погрузчика спровоцировал серьезное ДТП в Семее, фото - Новости Zakon.kz от 09.12.2024 00:34 Фото: ДП Абайской области
В Семее на пересечении улиц Каржабайулы и Уалиханова вечером 8 декабря произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого пострадали три человека, сообщает Zakon.kz.

По информации полиции, водитель погрузчика, находясь в состоянии алкогольного опьянения, совершил разворот, не убедившись в его безопасности. Это привело к столкновению с автомобилем LADA Priora, который от удара выехал на встречную полосу и столкнулся с Lexus, выезжавшим с улицы Дулатова.

В результате аварии водитель и два пассажира автомобиля LADA Priora получили травмы средней степени тяжести. Пострадавшие были доставлены в больницу для оказания медицинской помощи.

Против водителя погрузчика возбуждено досудебное расследование по факту нарушения правил дорожного движения, повлекших причинение вреда здоровью.

Правоохранители напоминают о недопустимости управления транспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения, что создает угрозу для всех участников дорожного движения.

Ранее сообщалось о другом происшествии. Алматинец погиб под колесами собственного автомобиля, пока в салоне спал ребенок. 

Фото Диана Абдуллаева
Диана Абдуллаева
Поделиться новостью
Читайте также
Агрессивный пассажир напал на водителя маршрутного автобуса в Алматы
Происшествия
18:36, 08 декабря 2024
Агрессивный пассажир напал на водителя маршрутного автобуса в Алматы
В Алматинской области маленькие дети едва не погибли, проваливавшись в выгребную яму
Происшествия
18:17, 08 декабря 2024
В Алматинской области маленькие дети едва не погибли, проваливавшись в выгребную яму
Следите за новостями zakon.kz в:
yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: