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Афганцев задержали в Уральске за нарушение миграционного законодательства

граждане Афганистана Фото: Telegram/POLICE_of_KZ
11 граждан Афганистана, нарушивших миграционный закон, задержаны в Уральске, сообщает Zakon.kz.

При проверке документов было установлено, что у двоих из них были просрочены сроки виз. В отношении них были составлены административные протоколы по ч. 4 ст. 517 КоАП РК.

Также выяснилось, что два иностранца ранее принудительно были выдворены с территории Казахстана. Их поместили в приемник-распределитель Управления полиции города Уральск.

В настоящее время проводятся проверочные мероприятия в отношении иностранных граждан с целью установления причин пребывания на территории ЗКО.

28 сентября четверых граждан Пакистана задержали в Алматы по подозрению в незаконном пересечении государственной границы Казахстана.

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