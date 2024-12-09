Лошади "растоптали" авто блогера из Талдыкоргана

Известный в Талдыкоргане блогер Адыл Бейсенбаев рассказал о дорожно-транспортном происшествии (ДТП) с его участием. Инцидент произошел на дороге в Ескельдинском районе: перебегавшие дорогу лошади затоптали его машину, сообщает Zakon.kz.

Об этом стало известно из социальных сетей Бейсенбаева. Согласно видео, опубликованным 8 декабря 2024 года на странице в Instagram, блогер в машине находился вместе с семьей. По его словам, машина передвигалась со скоростью 40-45 км/ч, так как дорога была скользкой из-за снега.

"Вдруг стадо лошадей начало перебегать дорогу. Из-за гололеда не смог остановить авто. Лошади перетоптали авто и убежали на другую сторону. Благо, что снег пошел и мы ехали медленно. При большой скорости мы сами могли пострадать, нам крупно повезло", – написал Бейсенбаев.

В дополнении он обратился за помощью к полиции:

"Будем надеяться, что полиция найдет хозяина этих лошадей и предпримут все действия по закону!"

Тем временем в пресс-службе Департамента полиции (ДП) Жетысуской области уточнили, что личный состав Ескельдинского района уже ориентирован.

"Ведутся поисковые мероприятия по установлению владельцев скота для привлечения к ответственности". Пресс-служба ДП Жетысуской области

Также стражи порядка обратились к владельцам домашнего скота.

"Просим вас тщательно следить за своими животными, так как они нередко становятся причиной дорожно-транспортных происшествий". Пресс-служба ДП Жетысуской области

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