В Алматы обнаружили без вести пропавших 20-летнюю маму с ребенком

Фото: polisia.kz

6 декабря молодая мама с грудным ребенком вышла из дома, в котором проживала с родителями, и не вернулась. В полицию Алматы обратилась 44-летняя жительница с просьбой найти ее дочь и внучку. Пропавших объявили в розыск, сообщает Zakon.kz.

Транспортные полицейские, получив сообщение о пропаже, незамедлительно приступили к поискам женщины и ребенка. 7 декабря, через день пропажи, в аэропорту Актау полицейские установили 20-летнюю жительницу Алматы с малышом. Обе живы и невредимы. После установления личности родственницу пропавших уведомили об этом. Так девушка с ребенком вернулись домой. Ранее появилась информация, что в Уральске задержали 36-летнюю женщину и двух иностранцев.



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