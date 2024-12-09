В Алматы обнаружили без вести пропавших 20-летнюю маму с ребенком
Фото: polisia.kz
6 декабря молодая мама с грудным ребенком вышла из дома, в котором проживала с родителями, и не вернулась. В полицию Алматы обратилась 44-летняя жительница с просьбой найти ее дочь и внучку. Пропавших объявили в розыск, сообщает Zakon.kz.
Транспортные полицейские, получив сообщение о пропаже, незамедлительно приступили к поискам женщины и ребенка.
7 декабря, через день пропажи, в аэропорту Актау полицейские установили 20-летнюю жительницу Алматы с малышом. Обе живы и невредимы.
После установления личности родственницу пропавших уведомили об этом.
Так девушка с ребенком вернулись домой.
Ранее появилась информация, что в Уральске задержали 36-летнюю женщину и двух иностранцев.
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