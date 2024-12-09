Пожарные спасли от разорения предпринимателей Костаная
Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
В ночь 10 декабря в Костанае загорелись крыши двух магазинов в торговом ряду по улице Складская, сообщает Zakon.kz.
Без своевременного вмешательства пожарных огонь мог перейти на соседние павильоны.
Профессионалы сработали оперативно и спасли от огня имущество предпринимателей. Пострадавших нет.
Ранее сообщалось, что на проезжей части Павлодара загорелся автомобиль.
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