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Происшествия

Пожарные спасли от разорения предпринимателей Костаная

Пожар на складе, пожар на складских помещениях, горящие склады, горящие складские помещения, тушение складов, огонь, возгорание складских помещений, пожарный кран, фото - Новости Zakon.kz от 10.12.2024 00:27 Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
В ночь 10 декабря в Костанае загорелись крыши двух магазинов в торговом ряду по улице Складская, сообщает Zakon.kz.

Без своевременного вмешательства пожарных огонь мог перейти на соседние павильоны.

Профессионалы сработали оперативно и спасли от огня имущество предпринимателей. Пострадавших нет.

Ранее сообщалось, что на проезжей части Павлодара загорелся автомобиль.

Аксинья Титова
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