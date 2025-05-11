Крупный пожар потушили в частном секторе Алматы
Фото: МЧС РК
Днем 11 мая в Алматы загорелась крыша одного из частных домов в Ауэзовском районе. Вскоре огонь перекинулся и на стоящее рядом складское помещение, сообщает Zakon.kz.
"Принятыми мерами пожар был ликвидирован на площади 290 кв. м. Благодаря оперативным действиям пожарных подразделений не допущено распространение огня на соседние строения", – рассказали в пресс-службе ДЧС города.
Фото: МЧС РК
Фото: МЧС РК
Обошлось без жертв и пострадавших.
Ранее в МЧС РК обратились к казахстанским дачникам с предупреждением, отметив, что с начала 2025 года на территории дачных обществ зарегистрировано 78 пожаров.
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