Крупный пожар потушили в частном секторе Алматы

Фото: МЧС РК

Днем 11 мая в Алматы загорелась крыша одного из частных домов в Ауэзовском районе. Вскоре огонь перекинулся и на стоящее рядом складское помещение, сообщает Zakon.kz.

"Принятыми мерами пожар был ликвидирован на площади 290 кв. м. Благодаря оперативным действиям пожарных подразделений не допущено распространение огня на соседние строения", – рассказали в пресс-службе ДЧС города. Фото: МЧС РК Фото: МЧС РК Обошлось без жертв и пострадавших. Ранее в МЧС РК обратились к казахстанским дачникам с предупреждением, отметив, что с начала 2025 года на территории дачных обществ зарегистрировано 78 пожаров.

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