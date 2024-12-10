Командиров воинской части МЧС уволили после эксплуатации рядовых в Караганде

Двух командиров воинской части № 52859 Министерства по чрезвычайным ситуациям Казахстана сняли с должностей из-за эксплуатации рядовых в Караганде в качестве бесплатной рабочей силы, сообщает Zakon.kz.

Об увольнении командиров рассказал заместитель начальника ДЧС Карагандинской области Роллан Есмаганбетов, пишет Telegram-канал "Патриот".

Выяснилось, что по приказу командира воинской части рядовые военнослужащие скидывались деньгами и покупали, на тот момент, первому вице-министру ЧС Казахстана автоматические ворота для его особняка в Караганде. Также командир вынес из воинского подразделения четыре новые видеокамеры, купленные накануне на бюджетные деньги, и передал их в особняк, где затем эти камеры были установлены.

Помимо этого рядовые военнослужащие занимались в особняке ремонтными работами:

штукатурили;

проводили электричество;

производили строительные работы в гараже и на цокольном этаже.

"На сегодняшний день сохранили свои должности и продолжают работать начальники управлений ДЧС, которые отправляли водителей на государственной спецтехнике, состоящей на балансе ДЧС, убирать снег с территории строящегося особняка и проводить другие хозработы", – говорится в публикации.

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