+6°
$
522.38
612.6
6.54
События

48 человек эвакуировали из попавшего в ДТП автобуса на трассе Карагандинской области

эвакуация людей, фото - Новости Zakon.kz от 13.12.2025 10:57 Фото: скриншот видео
Ранним утром 13 декабря 2025 года спасатели эвакуировали 48 пассажиров автобуса, следовавшего из Балхаша в Алматы, сообщает Zakon.kz.

Как сообщили в МЧС, автобус с людьми поломался после столкновения с грузовиком в Актогайском районе Карагандинской области. За помощью обратился водитель. По данным спасателей, автобус следовал из Балхаша в Алматы.

"Сотрудники ДЧС оперативно прибыли на место и эвакуировали 48 пассажиров из технически неисправного автобуса. Людей доставили до автовокзала города Балхаш", – говорится в сообщении.

МЧС напоминает водителям о необходимости снижать скорость при ограниченной видимости.

Ночью 13 декабря два человека погибли, еще 11 госпитализированы в больницу в результате взрыва в кафе в Карагандинской области.

Фото Мухит Турсынали
Мухит Турсынали
