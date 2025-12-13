48 человек эвакуировали из попавшего в ДТП автобуса на трассе Карагандинской области
Ранним утром 13 декабря 2025 года спасатели эвакуировали 48 пассажиров автобуса, следовавшего из Балхаша в Алматы, сообщает Zakon.kz.
Как сообщили в МЧС, автобус с людьми поломался после столкновения с грузовиком в Актогайском районе Карагандинской области. За помощью обратился водитель. По данным спасателей, автобус следовал из Балхаша в Алматы.
"Сотрудники ДЧС оперативно прибыли на место и эвакуировали 48 пассажиров из технически неисправного автобуса. Людей доставили до автовокзала города Балхаш", – говорится в сообщении.
МЧС напоминает водителям о необходимости снижать скорость при ограниченной видимости.
Ночью 13 декабря два человека погибли, еще 11 госпитализированы в больницу в результате взрыва в кафе в Карагандинской области.
