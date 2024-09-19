Метро Алматы изменит график работы
Фото: пресс-служба КГП "Метрополитен Алматы"
21 сентября 2024 года метро Алматы сократит время движения поездов. Об этом Zakon.kz сообщили в пресс-службе КГП "Метрополитен".
19 сентября администрация метро опубликовала заявление.
В нем говорится:
"В ночь с 20 на 21 сентября на правом перегонном тоннеле от станции Алмалы до станции Абай будут производиться плановые работы по замене рельсовой плети. В связи с этим утром 21 сентября метро будет курсировать с 07:00".
Обычно метро работает с 06:20 до 00:00.
Пассажирам принесли извинения за временные неудобства.
"Такие профилактические работы необходимы для обеспечения безопасности движения поездов".Пресс-служба КГП "Метрополитен"
3 августа сообщалось, что в Алматы подорожал проезд в общественном транспорте – в автобусах, метро и троллейбусах. Теперь стоимость билета составляет 120 тенге.
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript