Метро Алматы изменит график работы

Фото: пресс-служба КГП "Метрополитен Алматы"

21 сентября 2024 года метро Алматы сократит время движения поездов. Об этом Zakon.kz сообщили в пресс-службе КГП "Метрополитен".

19 сентября администрация метро опубликовала заявление. В нем говорится: "В ночь с 20 на 21 сентября на правом перегонном тоннеле от станции Алмалы до станции Абай будут производиться плановые работы по замене рельсовой плети. В связи с этим утром 21 сентября метро будет курсировать с 07:00". Обычно метро работает с 06:20 до 00:00. Пассажирам принесли извинения за временные неудобства. "Такие профилактические работы необходимы для обеспечения безопасности движения поездов". Пресс-служба КГП "Метрополитен" 3 августа сообщалось, что в Алматы подорожал проезд в общественном транспорте – в автобусах, метро и троллейбусах. Теперь стоимость билета составляет 120 тенге. Читайте также В Петропавловске за 4 года заасфальтируют все улицы В компании Atlas Development заявили, что не предъявляли госорганам счет на 34 млрд тенге

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