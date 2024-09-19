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Метро Алматы изменит график работы

Метро Алматы изменит график работы, фото - Новости Zakon.kz от 19.09.2024 15:38 Фото: пресс-служба КГП "Метрополитен Алматы"
21 сентября 2024 года метро Алматы сократит время движения поездов. Об этом Zakon.kz сообщили в пресс-службе КГП "Метрополитен".

19 сентября администрация метро опубликовала заявление.

В нем говорится:

"В ночь с 20 на 21 сентября на правом перегонном тоннеле от станции Алмалы до станции Абай будут производиться плановые работы по замене рельсовой плети. В связи с этим утром 21 сентября метро будет курсировать с 07:00".

Обычно метро работает с 06:20 до 00:00.

Пассажирам принесли извинения за временные неудобства.

"Такие профилактические работы необходимы для обеспечения безопасности движения поездов".Пресс-служба КГП "Метрополитен"

3 августа сообщалось, что в Алматы подорожал проезд в общественном транспорте – в автобусах, метро и троллейбусах. Теперь стоимость билета составляет 120 тенге.

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