Попытка суицида 17-летнего подростка попала на видео в Атырау
Фото: pixabay
9 декабря на мосту по улице Бергалиева в Атырау 17-летний подросток чуть не шагнул с моста, сообщает Zakon.kz.
По информации Atyrau ONLINE, заметившие подозрительного юношу сотрудники полиции незамедлительно прибыли на место. Так 17-летнего подростка удалось отговорить от отчаянного шага.
"В настоящее время следственно-оперативная группа устанавливает причины, побудившие молодого человека к такому поступку. Начато расследование", – сообщили в полиции.
Ранее сообщалось, что водитель автобуса сбил насмерть женщину и покончил с собой в Рудном.
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