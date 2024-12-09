Попытка суицида 17-летнего подростка попала на видео в Атырау

Фото: pixabay

9 декабря на мосту по улице Бергалиева в Атырау 17-летний подросток чуть не шагнул с моста, сообщает Zakon.kz.

По информации Atyrau ONLINE, заметившие подозрительного юношу сотрудники полиции незамедлительно прибыли на место. Так 17-летнего подростка удалось отговорить от отчаянного шага. "В настоящее время следственно-оперативная группа устанавливает причины, побудившие молодого человека к такому поступку. Начато расследование", – сообщили в полиции. Ранее сообщалось, что водитель автобуса сбил насмерть женщину и покончил с собой в Рудном.



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