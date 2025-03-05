Ребенок обварился кипятком из-за порыва на теплосети в Актау
Фото: pixabay
В Актау врачи рассказали о состоянии мальчика, который получил ожоги из-за порыва на теплосети, сообщает Zakon.kz.
Lada.kz пишет, что несчастный случай произошел 4 марта 2025 года в 15 микрорайоне. Мальчик 2014 года рождения поскользнулся и попал под струю горячей воды из поврежденной трубы на магистральной теплосети. Сигнал о прорыве коммунальные службы получили уже после произошедшего.
"Мальчик получил ожоги в области обоих бедер, стоп и голени. Площадь ожога на теле составляет 30%. Его состояние тяжелое из-за полученной ожоговой травмы. Сознание ясное, но наблюдается беспокойство. В настоящее время он проходит лечение в реанимационном отделении. Сердечный ритм и дыхание стабильны. Совместно с травматологами была проведена хирургическая обработка ожоговых ран. Пока пациент останется в реанимации.Мангистауская областная многопрофильная детская больница
В настоящий момент ребенок находится в реанимации с ожогами II-III степени.
19 января 2025 года другой подросток получил ожоги во время взрыва газа в селе близ Косшы.
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