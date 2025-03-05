Ребенок обварился кипятком из-за порыва на теплосети в Актау

В Актау врачи рассказали о состоянии мальчика, который получил ожоги из-за порыва на теплосети, сообщает Zakon.kz.

Lada.kz пишет, что несчастный случай произошел 4 марта 2025 года в 15 микрорайоне. Мальчик 2014 года рождения поскользнулся и попал под струю горячей воды из поврежденной трубы на магистральной теплосети. Сигнал о прорыве коммунальные службы получили уже после произошедшего.

"Мальчик получил ожоги в области обоих бедер, стоп и голени. Площадь ожога на теле составляет 30%. Его состояние тяжелое из-за полученной ожоговой травмы. Сознание ясное, но наблюдается беспокойство. В настоящее время он проходит лечение в реанимационном отделении. Сердечный ритм и дыхание стабильны. Совместно с травматологами была проведена хирургическая обработка ожоговых ран. Пока пациент останется в реанимации. Мангистауская областная многопрофильная детская больница

В настоящий момент ребенок находится в реанимации с ожогами II-III степени.

19 января 2025 года другой подросток получил ожоги во время взрыва газа в селе близ Косшы.