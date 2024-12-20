Волк покусал жителя Атырауской области

В Атырауской области волк напал на мужчину и несколько раз укусил его, сообщает Zakon.kz.

Издание "Мой город" пишет, что в Сети распространилась информация о том, что в селе Елтай Индерского района появились волки. Автор поста заявил, что один из хищников набросился на его отца, когда он собирался покормить скот. Сельчанину пришлось убить зверя.

"Будьте осторожны, друзья. Этот случай произошел в нашем селе. Волки оказывается зашли в поселок, прячутся то там, то тут. Волка отправили на экспертизу. Будем ждать результаты. Может он просто был голоден. Такой же случай произошел в поселке Ынтымак. Волк напал на мужчину и укусил за плечо. Будьте внимательны", – говорится в публикации.

Также к посту приложены фотографии: раненая рука пострадавшего и убитое животное.

Аким Елтайского сельского округа Дулатбай Сариев рассказал, что инцидент произошел 19 декабря в зимовке в 15 км от поселка Елтай. Хищник напал на сельчанина рано утром. Благо мужчина был не один. Он смог свернуть шею волку, на помощь подбежали другие мужчины.

"Они связали волка, загрузили в машину и привезли в поселок. Мужчину в больнице осмотрели и он получил всю необходимую медицинскую помощь. Мы со своей стороны отработали с ветеринарной службой. Специалисты продезинфицировали машину, в которой привезли волка. Труп животного вывезли в специальное место, изъяли образцы, а труп животного сожгли. Образцы направили на экспертизу на бешенство. Будем ждать результатов", – рассказал Дулатбай Сариев.

Аким села отметил, что волки редко подходят близко к населенным пунктам. Их вынуждают приближаться к людям либо голод либо болезнь.

Ранее сообщалось о другом инциденте. 28 апреля 2024 года в селе Быково волк проник в дом и покусал человека.