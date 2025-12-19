#Казахстан в сравнении
Происшествия

Крупный пожар в цехе: в Шымкенте загорелись медицинские принадлежности

пожар в Шымкенте, фото - Новости Zakon.kz от 19.12.2025 18:10 Фото: пресс-служба МЧС РК
В Абайском районе города Шымкента, в микрорайоне Катын копир, в цехе по производству медицинских принадлежностей разгорелся пожар, сообщает Zakon.kz.

Как рассказали в пресс-службе МЧС РК, возгорание было своевременно ликвидировано.

"Огнеборцам удалось не допустить распространения огня, что позволило минимизировать материальный ущерб. Площадь пожара составила 124 кв. м", – говорится в сообщении ведомства.

Согласно данным министерства, во время пожара никто не пострадал. Причина возгорания устанавливается.

Ранее сообщалось, что пять человек спасли из задымленного дома в ВКО.

Фото Елена Беляева
Елена Беляева
Последние
Популярные
