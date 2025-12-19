Крупный пожар в цехе: в Шымкенте загорелись медицинские принадлежности
Фото: пресс-служба МЧС РК
В Абайском районе города Шымкента, в микрорайоне Катын копир, в цехе по производству медицинских принадлежностей разгорелся пожар, сообщает Zakon.kz.
Как рассказали в пресс-службе МЧС РК, возгорание было своевременно ликвидировано.
"Огнеборцам удалось не допустить распространения огня, что позволило минимизировать материальный ущерб. Площадь пожара составила 124 кв. м", – говорится в сообщении ведомства.
Согласно данным министерства, во время пожара никто не пострадал. Причина возгорания устанавливается.
Ранее сообщалось, что пять человек спасли из задымленного дома в ВКО.
Поделитесь новостью
Читайте также
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript