Крупный пожар в цехе: в Шымкенте загорелись медицинские принадлежности

В Абайском районе города Шымкента, в микрорайоне Катын копир, в цехе по производству медицинских принадлежностей разгорелся пожар, сообщает Zakon.kz.

Как рассказали в пресс-службе МЧС РК, возгорание было своевременно ликвидировано.

"Огнеборцам удалось не допустить распространения огня, что позволило минимизировать материальный ущерб. Площадь пожара составила 124 кв. м", – говорится в сообщении ведомства.

Согласно данным министерства, во время пожара никто не пострадал. Причина возгорания устанавливается.

