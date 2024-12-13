Жительница Петропавловска стала заложницей собственной квартиры
Фото: pixabay
В Петропавловске спасатели пришли на помощь пенсионерке, которая оказалась заблокированной в своей квартире. Женщине неожиданно стало плохо, сообщает Zakon.kz.
Используя альпинистское снаряжение и лестницу, спасатели проникли внутрь и открыли входную дверь.
Фото: пресс-служба МЧС РК
На полу лежала пожилая женщина 1942 года рождения. Спасатели помогли ей подняться и уложили на кровать. Медицинская помощь не понадобилась.
Ранее стало известно, что четыре миллиона тенге присвоила "соцработница" у пенсионерки в Актюбинской области.
Поделиться новостью
Читайте также
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript