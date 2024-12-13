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Происшествия

Жительница Петропавловска стала заложницей собственной квартиры

Жительница Петропавловска стала заложницей собственной квартиры, фото - Новости Zakon.kz от 13.12.2024 06:34 Фото: pixabay
В Петропавловске спасатели пришли на помощь пенсионерке, которая оказалась заблокированной в своей квартире. Женщине неожиданно стало плохо, сообщает Zakon.kz.

Используя альпинистское снаряжение и лестницу, спасатели проникли внутрь и открыли входную дверь.

Жительница Петропавловска стала заложницей собственной квартиры, фото - Новости Zakon.kz от 13.12.2024 06:34

Фото: пресс-служба МЧС РК

На полу лежала пожилая женщина 1942 года рождения. Спасатели помогли ей подняться и уложили на кровать. Медицинская помощь не понадобилась.

Ранее стало известно, что четыре миллиона тенге присвоила "соцработница" у пенсионерки в Актюбинской области.

Аксинья Титова
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