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Происшествия

Опасный спуск: двух подростков спасли в горах Алматы

Опасный спуск: двух подростков спасли в ущелье Туюк-Су, фото - Новости Zakon.kz от 08.09.2026 23:42 Фото: пресс-служба МЧС РК
Двух подростков спасли в горах Алматы. Инцидент произошел в ущелье Туюк-Су, на скале "Горбунова". Подростки не смогли самостоятельно спуститься с использованием альпинистского снаряжения и оказались в затруднительном положении, сообщает Zakon.kz.

На место прибыли спасатели Центра мониторинга и оперативного реагирования Алматы. Они безопасно спустили подростков к остановке.

В медицинской помощи подростки не нуждались и самостоятельно отправились домой.

МЧС напоминает туристам заранее планировать маршруты, учитывать погоду и время захода солнца, не сходить с туристических троп и правильно оценивать свои силы.

Ранее сообщалось, что в Карагандинской области спасатели поймали змею, замеченную в городе местными жителями.

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Фото Елена Беляева
Елена Беляева
Дежурный контент-редактор
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