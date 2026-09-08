Опасный спуск: двух подростков спасли в горах Алматы

Фото: пресс-служба МЧС РК

Двух подростков спасли в горах Алматы. Инцидент произошел в ущелье Туюк-Су, на скале "Горбунова". Подростки не смогли самостоятельно спуститься с использованием альпинистского снаряжения и оказались в затруднительном положении, сообщает Zakon.kz.

На место прибыли спасатели Центра мониторинга и оперативного реагирования Алматы. Они безопасно спустили подростков к остановке. В медицинской помощи подростки не нуждались и самостоятельно отправились домой. МЧС напоминает туристам заранее планировать маршруты, учитывать погоду и время захода солнца, не сходить с туристических троп и правильно оценивать свои силы. Ранее сообщалось, что в Карагандинской области спасатели поймали змею, замеченную в городе местными жителями.

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