Опасный спуск: двух подростков спасли в горах Алматы
Фото: пресс-служба МЧС РК
Двух подростков спасли в горах Алматы. Инцидент произошел в ущелье Туюк-Су, на скале "Горбунова". Подростки не смогли самостоятельно спуститься с использованием альпинистского снаряжения и оказались в затруднительном положении, сообщает Zakon.kz.
На место прибыли спасатели Центра мониторинга и оперативного реагирования Алматы. Они безопасно спустили подростков к остановке.
В медицинской помощи подростки не нуждались и самостоятельно отправились домой.
МЧС напоминает туристам заранее планировать маршруты, учитывать погоду и время захода солнца, не сходить с туристических троп и правильно оценивать свои силы.
Ранее сообщалось, что в Карагандинской области спасатели поймали змею, замеченную в городе местными жителями.
Поделитесь новостью
Читайте также
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript