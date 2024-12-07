В Усть-Каменогорске почти две недели ищут одну девушку, а вторую – около месяца

Поиски сразу двух девушек ведут в Усть-Каменогорске уже длительное время. Анель Ерик пропала 12 ноября, а Айпара Тулакбай – 25 ноября, сообщает Zakon.kz.

В Департаменте полиции подтвердили факт пропажи людей, а также пояснили, что поиски не прекращаются.

"Материалы зарегистрированы в Книге учета информации Иртышского отдела полиции", – сообщили в пресс-службе ДП ВКО.

Согласно распространенным ориентировкам, 12 ноября в 8 утра 18-летняя Анель Ерик вышла из дома, расположенного рядом с парком "Металлург", и ушла в неизвестном направлении. С тех пор ее никто не видел, она не выходила на связь с близкими. На момент исчезновения девушка была одета в зеленую толстовку, черные сапоги, брюки и футболку.

Фото: volontery_uka_lider.kz

Продолжаются поиски и 24-летней Айпары Тулакбай. Она проживала с бабушкой, но 25 ноября вышла из дома, прихватив ноутбук и документы. С тех пор тоже больше не давала о себе знать.

Фото: volontery_uka_lider.kz

Случаи пропажи девушек между собой не связывают.

С первого дня поисками также активно занимается волонтерская команда lider.kz. По словам руководителя-координатора команды Олеси Клинковой, они уже обзвонили все больницы, морги, друзей и родных девушек. Сейчас работают с соцсетями.

"Конечно, вселяет надежду, что нет подтверждения из морга или полиции о найденных телах, поэтому мы надеемся на лучшее, несмотря на достаточно большой срок поисков. Обстоятельства их исчезновения и факты из личной жизни мы не имеем права распространять, но точно знаем, что девушки ушли из дома по собственной воле", – говорит Олеся Клинкова.

По ее словам, вместе с полицейскими была проведена работа по камерам видеонаблюдения в городе, но из-за смены оборудования не все камеры пока подключены. Однако девушку, похожую на Айпару, видели в городе 29 ноября.

Родственники пропавших тоже активно участвуют в поисках. Так, двоюродный брат Айпары, который живет в Семее, приехал в Усть-Каменогорск, чтобы быстрее подать заявление о пропаже. Он помогает отслеживать социальные сети, где может появиться информация о местонахождении сестры.

Олеся Клинкова подчеркнула, что волонтеры не делают прогнозов относительно исхода поисков. Однако всегда надеются на лучшее.

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Автор: Дмитрий Чжан