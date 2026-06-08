Попала на видео перед трагедией: тело пропавшей девочки нашли на юге Казахстана

Тело 6-летней девочки, пропавшей в Кызылординской области, нашли в Сырдарье. Дом, без вести пропавшей три дня назад малышки, был расположен близко к побережью реки, передает Zakon.kz.

Как сообщает 8 июня 2026 года телеканал "Алматы ТВ", момент, когда маленькая девочка направлялась в сторону речной дамбы, попал на камеру видеонаблюдения. Все эти дни поисковые работы велись как по акватории, так и вдоль берегов реки.

В поисках участвовали полицейские, спасатели, родственники и волонтеры. Тело девочки удалось найти в 30 километрах ниже по течению от водного узла "Айтек". По предварительным данным, признаков насильственной смерти не обнаружено.

"Всего в поисковых работах было задействовано 495 человек, 17 единиц техники, 3 лодки, а также три кинологические группы. 7 июня в 10:41 было найдено тело девочки. Каких-либо травм мы не обнаружили", – сообщил заместитель начальника ДЧС Бекболат Абдикадыров.

Ранее сообщалось о другой трагедии в Кызылординской области. 3 июня 2026 года в полицию обратился житель Шиелийского района, который сообщил, что обнаружил в шлюзе канала тело девушки.