В Павлодаре телефон для осужденного спрятали так, что шокированы даже сотрудники колонии

В учреждении №63 Павлодарской области сотрудники пресекли необычную попытку передачи осужденному мобильного телефона. Запрещенный предмет обнаружили во время проверки посылки, передает Zakon.kz.

Как сообщает телеканал "Ирбис ТВ", инцидент произошел 12 июня 2026 года в комнате приема передач. При досмотре посылки, которую один из граждан принес для осужденного, сотрудники обнаружили мобильный телефон.

Как выяснилось, устройство было спрятано внутри буханки хлеба. На момент обнаружения телефон находился в рабочем состоянии.

"По данному факту в отношении гражданина возбуждено административное производство. В настоящее время материалы готовятся для дальнейшего направления в суд. Факт правонарушения зафиксирован записями с камер видеонаблюдения и нагрудного видеорегистратора, которые приобщены к делу", – сообщили в ДУИС Павлодарской области.

Ранее сообщалось, что молодой человек пытался перебросить запрещенные вещи на территорию колонии.