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Законодательство РК

Более 100 человек пытались незаконно пересечь границу РК в мае

пограничный пункт, фото - Новости Zakon.kz от 01.06.2024 11:02 Фото: gov.kz
В КНБ отчитались о мерах обеспечения безопасности на Государственной границе Казахстана за май 2024 года. Так, по данным ведомства, в прошлом месяце задержали более 100 человек, которые незаконно пересекли границу или попытались это сделать, сообщает Zakon.kz.

Всего на границе задержали 3368 нарушителей. Из попытавшихся пересечь границу задержали 109 иностранцев – 50 из них сумели пересечь рубеж, но были пойманы на месте, 59 не сумели даже перейти на казахстанскую сторону. 

За месяц предотвратили 1739 фактов незаконного перемещения через госграницу, в том числе:

  • наркотических средств – 38 фактов, общий вес – 143 г;
  • оружия, боеприпасов – 82 факта (2 единицы пневматического, 2 единицы травматического оружия и 135 единиц холодного оружия, 62 шт. боеприпасов);
  • религиозной литературы – 32 факта (561 экз.);
  • ГСМ – 536 факта (более 46 тонн) на общую сумму свыше 10 млн тенге;
  • товаров народного потребления – 883 факта на общую сумму более 3 млрд тенге;
  • валюты – 168 фактов на общую сумму свыше 1,4 млрд тенге.

Пресечен 21 факт браконьерства в акватории Каспия, а также изъято:

  • плавательных средств – 8 ед.;
  • орудий браконьерского лова – 36,7 км сетей;
  • рыб осетровых видов – 75 шт. (703 кг);
  • рыб частиковых видов – 3 487 шт. (5 605 кг).

Сумма предотвращенного ущерба составила порядка 279 млн тенге, отметили в КНБ.

"Материалы по этим фактам направлены в правоохранительные и судебные органы для привлечения нарушителей к ответственности. Каких-либо ограничительных мер на Государственной границе не вводилось, все пункты пропуска работают в штатном режиме", – резюмировали в Комитете национальной безопасности.

Ранее в КНБ прокомментировали скопление транспорта на границе с Узбекистаном.

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