Происшествия

Два человека погибли в страшной аварии на трассе Павлодарской области

ДТП, фото - Новости Zakon.kz от 12.10.2025 10:26 Фото: скриншот видео
В Павлодарской области возбудили уголовное дело по факту ДТП, в котором погибли водитель и пассажир, сообщает Zakon.kz.

По данным полиции, авария произошла 11 октября на трассе Омск – Майкапчагай, примерно в трех километрах от села Кызылкогам. Водитель автомобиля ВАЗ-2110 в условиях плохой погоды не справился с управлением, выехал на встречную полосу и столкнулся с другой фурой.

Причины и обстоятельства происшествия устанавливаются. В Департаменте полиции напомнили о необходимости соблюдать правила дорожного движения и скоростной режим, особенно при сложных погодных условиях.

11 октября 2025 года в Павлодаре и области пошел снег: ситуация на дорогах резко ухудшилась.

Фото Мухит Турсынали
Мухит Турсынали
Ошибка в тексте: