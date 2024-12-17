Тело женщины нашли возле заброшенного завода в Алматинской области

Ранее в Казнете появилась информация о том, что в поселке Кызыл Кайрат Алматинской области возле заброшенного кирпичного завода обнаружено тело женщины. В пресс-службе областного Департамента полиции (ДП) Zakon.kz дали комментарий.

Автор сообщения из социальных сетей утверждал, что якобы погибшей является девушка, которая уехала на такси, а утром уже была найдена возле завода.

Также отмечено, что на месте было много полицейских машин и скорая.

В пресс-службе ДП 17 декабря 2024 года уточнили, что погибшей является 56-летняя женщина. В продолжении сказано, что сотрудники полиции ведут расследование.

"В районном управлении полиции возбуждено уголовное дело. В настоящее время проводятся все необходимые следственные действия для объективного установления обстоятельств произошедшего". Пресс-служба ДП Алматинской области

По предварительным данным, следов насильственной смерти не обнаружено.

Ранее сообщалось, что три человека погибли в серьезном ДТП 16 декабря 2024 года на трассе в Костанайской области, двое из них были учителями.