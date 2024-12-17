Тело женщины нашли возле заброшенного завода в Алматинской области
Фото: Zakon.kz
Ранее в Казнете появилась информация о том, что в поселке Кызыл Кайрат Алматинской области возле заброшенного кирпичного завода обнаружено тело женщины. В пресс-службе областного Департамента полиции (ДП) Zakon.kz дали комментарий.
Автор сообщения из социальных сетей утверждал, что якобы погибшей является девушка, которая уехала на такси, а утром уже была найдена возле завода.
Также отмечено, что на месте было много полицейских машин и скорая.
В пресс-службе ДП 17 декабря 2024 года уточнили, что погибшей является 56-летняя женщина. В продолжении сказано, что сотрудники полиции ведут расследование.
"В районном управлении полиции возбуждено уголовное дело. В настоящее время проводятся все необходимые следственные действия для объективного установления обстоятельств произошедшего".Пресс-служба ДП Алматинской области
По предварительным данным, следов насильственной смерти не обнаружено.
Ранее сообщалось, что три человека погибли в серьезном ДТП 16 декабря 2024 года на трассе в Костанайской области, двое из них были учителями.
Поделиться новостью
Читайте также
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript