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Происшествия

Тело женщины нашли возле заброшенного завода в Алматинской области

Центр оперативного управления департамента полиции, сотрудники полиции, видеонаблюдение, правонарушения, телефон полиции, полиция, ЦОУ, заведенные дела, дело, полицейский, показание, показания, заявление, заявления, фото - Новости Zakon.kz от 17.12.2024 12:57 Фото: Zakon.kz
Ранее в Казнете появилась информация о том, что в поселке Кызыл Кайрат Алматинской области возле заброшенного кирпичного завода обнаружено тело женщины. В пресс-службе областного Департамента полиции (ДП) Zakon.kz дали комментарий.

Автор сообщения из социальных сетей утверждал, что якобы погибшей является девушка, которая уехала на такси, а утром уже была найдена возле завода.

Также отмечено, что на месте было много полицейских машин и скорая.

В пресс-службе ДП 17 декабря 2024 года уточнили, что погибшей является 56-летняя женщина. В продолжении сказано, что сотрудники полиции ведут расследование.

"В районном управлении полиции возбуждено уголовное дело. В настоящее время проводятся все необходимые следственные действия для объективного установления обстоятельств произошедшего".Пресс-служба ДП Алматинской области

По предварительным данным, следов насильственной смерти не обнаружено.

Ранее сообщалось, что три человека погибли в серьезном ДТП 16 декабря 2024 года на трассе в Костанайской области, двое из них были учителями.

Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
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