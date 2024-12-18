На автодороге Ушарал – Достык застряли 26 грузовиков
Фото: unsplash
Ночью 18 декабря в Алакольском районе Жетысуской области, из-за ухудшения погодных условий и обильного снегопада 26 грузовых автомобилей попали в снежный занос, сообщает Zakon.kz.
По сведениям пресс-службы МЧС страны, спасатели незамедлительно отправились на помощь.
Фото: пресс-служба МЧС РК
Прибыв к месту спасатели ведомства на Вахтовке и вездеходе Трэкол доставили 26 водителей грузовых автомобилей в село Коктума. В медицинской помощи они не нуждались.
Фото: пресс-служба МЧС РК
Похожая ситуация там произошла накануне.
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