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Происшествия

На автодороге Ушарал – Достык застряли 26 грузовиков

Фуры, фура, грузовые машины, грузовая машина, грузовик, грузовики, перевозка груза, груз, грузовая машинам грузовые машины, грузоперевозки, грузовые перевозки, трасса, дорога, фото - Новости Zakon.kz от 18.12.2024 06:56 Фото: unsplash
Ночью 18 декабря в Алакольском районе Жетысуской области, из-за ухудшения погодных условий и обильного снегопада 26 грузовых автомобилей попали в снежный занос, сообщает Zakon.kz.

По сведениям пресс-службы МЧС страны, спасатели незамедлительно отправились на помощь.

Снежный занос, фото - Новости Zakon.kz от 18.12.2024 06:56

Фото: пресс-служба МЧС РК

Прибыв к месту спасатели ведомства на Вахтовке и вездеходе Трэкол доставили 26 водителей грузовых автомобилей в село Коктума. В медицинской помощи они не нуждались.

Снежный занос, фото - Новости Zakon.kz от 18.12.2024 06:56

Фото: пресс-служба МЧС РК

Похожая ситуация там произошла накануне.

Фото Алия Абди
Алия Абди
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