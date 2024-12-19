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Происшествия

Четыре человека попали в снежный плен в Жетысуской области

автомобиль попал в снежный плен, фото - Новости Zakon.kz от 20.12.2024 00:39 Фото: скриншот видео
19 декабря в Алакольском районе на участке Токты автодороги Ушарал – Достык, из-за ухудшения погодных условий легковой автомобиль попал в снежный занос, сообщает Zakon.kz.

В пресс-службе МЧС РК рассказали, как спасли людей.

"Незамедлительно спасатели отправились на помощь людям. Прибыв к месту спасатели ведомства на вездеходе Трэкол доставили четырех человек в село Коктума. В медицинской помощи они не нуждались. МЧС предупреждает о необходимости соблюдения правил безопасности в зимний период, обращайте внимание на штормовые предупреждения и в случае ухудшения погоды оставайтесь дома!" – говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что более 40 человек оказались в снежном плену на трассе в Жетысуской области.

Фото Елена Беляева
Елена Беляева
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