Четыре человека попали в снежный плен в Жетысуской области

Фото: скриншот видео

19 декабря в Алакольском районе на участке Токты автодороги Ушарал – Достык, из-за ухудшения погодных условий легковой автомобиль попал в снежный занос, сообщает Zakon.kz.

В пресс-службе МЧС РК рассказали, как спасли людей. "Незамедлительно спасатели отправились на помощь людям. Прибыв к месту спасатели ведомства на вездеходе Трэкол доставили четырех человек в село Коктума. В медицинской помощи они не нуждались. МЧС предупреждает о необходимости соблюдения правил безопасности в зимний период, обращайте внимание на штормовые предупреждения и в случае ухудшения погоды оставайтесь дома!" – говорится в сообщении. Ранее сообщалось, что более 40 человек оказались в снежном плену на трассе в Жетысуской области.

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