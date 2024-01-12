Лента новостей
0
Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Остерегайтесь мошенников
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

Ограничение движения на трассах ввели в Казахстане

Ограничение движения на трассах ввели в Казахстане Фото: pxhere
В связи с ухудшением погодных условий введено ограничение движения транспорта, которое действует на 14 участках автодороги республиканского значения в четырех областях, сообщает Zakon.kz.

Акмолинская область – 3 участка

  1. "Костанай-Аулиеколь-Сурган" км. 232-260, уч. гр.Костанайской обл.-п.Сурган – 28 км.
  2. "Жезказган-Петропавловск" км. 537-552, уч. п.Бузулук-п.Сурган – 15 км.
  3. "Жаксы-Есиль-Бузулук" км. 70-82, уч. п.Аксай-п.Бузулук – 12 км.


Актюбинская область – 2 участка

  1. "Актобе-Атырау-Астрахань" км. 97-185, уч. г.Кандыагаш-п.Шубар – 88 км. Ограничение действует для всех видов автотранспорта.
  2. "Карабутак-Комсомольское-Денисовка-Рудный-Костанай" км. 89-234, уч. с.Т.Жургенов-гр.Костанайской области – 145 км. Ограничение действует для грузового и общественного автотранспорта.


Костанайская область – 7 участков

  1. "Карабутак-Комсомольское-Денисовка-Рудный-Костанай" км. 386-503, уч. п.Денисовка-г.Рудный – 117 км.
  2. "Денисовка-Житикара-Мюктыколь-гр.РФ" км. 0-137, уч. п.Денисовка – гр.РФ. – 137 км.
  3. "Екатеринбург-Алматы" км. 418-539, уч. п.Карабалык-г.Костанай – 121 км.
  4. "Карабутак-Комсомольское-Денисовка-Рудный-Костанай" км. 234-386, уч. гр.Актюбинской обл.-п.Денисовка – 152 км.
  5. "Екатеринбург-Алматы" км. 555-729, уч. г.Тобол-гр.СКО – 174 км.
  6. "Мамлютка- Костанай" км. 180-404, уч. гр.СКО-г.Тобыл – 224 км.
  7. "Костанай-Аулиеколь-Сурган" км. 8-232, уч. г.Тобыл-гр.Акмолинской обл – 224 км.


Северо-Казахстанская область – 2 участка

  1. "Екатеринбург-Алматы" км. 729-768, уч. гр.Костанайской обл.-с.Токсан би – 39 км.
  2. "Мамлютка-Костанай" км. 103-180, уч. с.Пресновка-гр.Костанайской обл – 77 км.

Ограничение действует для грузового и общественного автотранспорта.

"На текущий час, на автодорогах республиканского значения задействовано 777 единиц техники и 1466 человек", – отмечено в сообщении "КазАвтоЖола" за 12 января 2024 года.

Материал по теме

Сильные осадки, гололед и тепло до +13°C: прогноз погоды в Астане, Алматы и Шымкенте

Ранее корреспонденту Zakon.kz специалисты РГП "Казгидромет" рассказали, какой будет погода в Астане, Алматы и Шымкенте в ближайшие трое суток – с 13 по 15 января 2024 года.

Читайте также

самолет
Казахстанским авиакомпаниям рекомендуют не летать над Йеменом
egov
Казахстанцев предупредили о сбоях в работе сайтов госорганов
Минтранспорта РК вынес на открытое обсуждение проблемные вопросы грузоперевозчиков
Минтранспорта РК вынес на открытое обсуждение проблемные вопросы грузоперевозчиков
Анастасия Московчук
Казавтожол Казахстан
Следите за новостями zakon.kz в:
vk
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Илья Ильин с женой обратились к казахстанцам с просьбой
Илья Ильин с женой обратились к казахстанцам с просьбой
Лера Кудрявцева ушла от мужа
Лера Кудрявцева ушла от мужа
Жена Кайрата Нуртаса опубликовала неоднозначный пост
Жена Кайрата Нуртаса опубликовала неоднозначный пост
мобильные переводы, мнения
Налоговики нарвались на собственную недальновидность – эксперты о ситуации с мобильными переводами
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: