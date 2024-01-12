Ограничение движения на трассах ввели в Казахстане

В связи с ухудшением погодных условий введено ограничение движения транспорта, которое действует на 14 участках автодороги республиканского значения в четырех областях, сообщает Zakon.kz.

Акмолинская область – 3 участка

"Костанай-Аулиеколь-Сурган" км. 232-260, уч. гр.Костанайской обл.-п.Сурган – 28 км. "Жезказган-Петропавловск" км. 537-552, уч. п.Бузулук-п.Сурган – 15 км. "Жаксы-Есиль-Бузулук" км. 70-82, уч. п.Аксай-п.Бузулук – 12 км.





"Актобе-Атырау-Астрахань" км. 97-185, уч. г.Кандыагаш-п.Шубар – 88 км. Ограничение действует для всех видов автотранспорта. "Карабутак-Комсомольское-Денисовка-Рудный-Костанай" км. 89-234, уч. с.Т.Жургенов-гр.Костанайской области – 145 км. Ограничение действует для грузового и общественного автотранспорта.





"Карабутак-Комсомольское-Денисовка-Рудный-Костанай" км. 386-503, уч. п.Денисовка-г.Рудный – 117 км. "Денисовка-Житикара-Мюктыколь-гр.РФ" км. 0-137, уч. п.Денисовка – гр.РФ. – 137 км. "Екатеринбург-Алматы" км. 418-539, уч. п.Карабалык-г.Костанай – 121 км. "Карабутак-Комсомольское-Денисовка-Рудный-Костанай" км. 234-386, уч. гр.Актюбинской обл.-п.Денисовка – 152 км. "Екатеринбург-Алматы" км. 555-729, уч. г.Тобол-гр.СКО – 174 км. "Мамлютка- Костанай" км. 180-404, уч. гр.СКО-г.Тобыл – 224 км. "Костанай-Аулиеколь-Сурган" км. 8-232, уч. г.Тобыл-гр.Акмолинской обл – 224 км.





"Екатеринбург-Алматы" км. 729-768, уч. гр.Костанайской обл.-с.Токсан би – 39 км. "Мамлютка-Костанай" км. 103-180, уч. с.Пресновка-гр.Костанайской обл – 77 км.



Ограничение действует для грузового и общественного автотранспорта.

"На текущий час, на автодорогах республиканского значения задействовано 777 единиц техники и 1466 человек", – отмечено в сообщении "КазАвтоЖола" за 12 января 2024 года.



Ранее корреспонденту Zakon.kz специалисты РГП "Казгидромет" рассказали, какой будет погода в Астане, Алматы и Шымкенте в ближайшие трое суток – с 13 по 15 января 2024 года.