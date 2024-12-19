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События

Снегопад, туман и гололед: штормовое предупреждение в ряде областей Казахстана

штормовое предупреждение, фото - Новости Zakon.kz от 19.12.2024 20:01 Фото: pixabay
В 14 областях Казахстана на 20 декабря объявили штормовое предупреждение, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу РГП "Казгидромет".

Ночью и утром на юге, в горных и предгорных районах Туркестанской области ожидаются сильные осадки (дождь, снег). Временами гололед, на севере, в горных и предгорных районах области низовая метель. На севере, западе, юге, в горных и предгорных районах области туман. Ветер юго-западный, западный на севере, западе, юге, в горных и предгорных районах области 15-20, на горных перевалах области порывы 23-28 м/с. В Шымкенте ночью и утром ожидаются сильные осадки (дождь, снег), гололед, днем низовая метель. Ветер юго-западный, западный порывы 15-20 м/с. В Туркестане ожидаются временами гололед, низовая метель. Ветер юго-западный, западный порывы 15-20 м/с.

В горных и предгорных районах Жамбылской области ожидаются сильный снег, низовая метель. На севере, юге области гололед. На юге, в горных районах области туман. Ветер юго-западный на юго-западе, северо-востоке, в горных районах области 15-20 м/с, порывы 23-28 м/с. В Таразе временами ожидаются низовая метель, гололед, туман. Ветер юго-западный утром и днем порывы 15-20, временами 23 м/с.

Ночью на востоке Атырауской области ожидается низовая метель. Ветер юго-западный, ночью на востоке, юге области порывы 15-20 м/с. В Атырау ветер юго-западный ночью порывы 15-18 м/с.

На юге, севере, в центре Кызылординской области ожидаются гололед, метель. Ветер юго-западный, западный на большей части области 15-20 м/с. В Кызылорде ночью и утром ожидаются гололед, метель. Ветер западный 15-20 м/с.

В Акмолинской области ожидаются метель, гололед. Ветер юго-западный на западе, севере, востоке области порывы 15-20 м/с. В Кокшетау временами ожидается низовая метель. Гололед. Ветер юго-западный порывы 15-20 м/с.

Ночью и утром на севере, востоке Западно-Казахстанской области ожидается туман. В Уральске ночью и утром ожидается туман.

Днем на западе Карагандинской области ожидается временами сильный снег. На западе, севере, юге области метель. Ветер юго-западный на западе, севере, юге области порывы 15-20, временами 23 м/с. В Караганде ожидается метель. Ветер юго-западный порывы 15-20 м/с.

На западе, севере, юге Павлодарской области ожидаются низовая метель, гололед. Ветер южный на западе, севере области порывы 15-20 м/с.

В Северо-Казахстанской области ожидается снег, ночью на севере, востоке области сильный снег. Метель, на севере, востоке области ожидается гололед. Ночью и утром на западе области ожидается туман. Ветер юго-западный, западный на севере, востоке, юге области порывы 15-20 м/с. В Петропавловске ожидаются метель, гололед. Ветер юго-западный, западный днем порывы 15-20 м/с.

Утром и днем на западе, севере, в центре Абайской области ожидается метель. Ветер юго-восточный, южный на западе, севере, в центре области 15-20, в центре области порывы 23 м/с.

Ночью на севере, востоке, юге Актюбинской области ожидается низовая метель. Ветер северо-западный, западный на севере, востоке, юге области порывы 15-20 м/с.

Во второй половине дня на западе, севере Восточно-Казахстанской области ожидается низовая метель. Ветер юго-восточный, южный на юго-востоке области 15-20 м/с.

На востоке Улытауской области ожидается временами сильный снег. Метель. Ветер юго-западный на севере, востоке, в центре области порывы 15-20 м/с. В Жезказгане ожидается метель. Ветер юго-западный ночью порывы 15-20 м/с.

Днем в горных районах Жетысуской области ожидается сильный снег. Ночью в западной половине, днем в горных районах области низовая метель. Днем ожидается гололед. В Талдыкоргане днем ожидается гололед.

Ранее специалисты РГП "Казгидромет" поделились прогнозом погоды в Казахстане на предстоящую пятницу, 20 декабря 2024 года.

Фото Елена Беляева
Елена Беляева
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