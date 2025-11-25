#АЭС в Казахстане
Происшествия

Массовое ДТП в Алматы: полностью сгорела машина и мощные пробки на дорогах

ДТП в Алматы, фото - Новости Zakon.kz от 25.11.2025 08:42 Фото: Zakon.kz
Toyota Sienna, Lexus LX 470 и Hyundai Solaris столкнулись утром 25 ноября, сообщает Zakon.kz.

Toyota Sienna двигалась по пр. аль-Фараби в западном направлении и, не доезжая до ул. Жарокова, вылетела на полосу встречного движения, где на своем пути снесла несколько деревьев. В результате этого произошло столкновение с автомобилем Lexus, который двигался ей навстречу.

Удар был такой мощной силы, что Toyota Sienna моментально загорелась.

Фото: Zakon.kz

От мощного удара Lexus откинуло назад на остановившийся, ранее следовавший за Lexus Hyundai Solaris.

Фото: Zakon.kz

Три участника ДТП госпитализированы. Полиция выясняет все детали инцидента. Водители, которые спешат в настоящее время на работу, сообщают о пробках по обоим направлениям пр. аль-Фараби.

Вечером 24 ноября на Восточной объездной дороге Алматы произошло ДТП с участием грузовика Shacman, перевозившего валуны.

Фото Алия Абди
Алия Абди
