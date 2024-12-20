Полицейского сбили насмерть на трассе в Алматинской области из-за гололеда
Фото: polisia.kz
Полицейского 20 декабря сбили насмерть на трассе в Алматинской области из-за гололеда. Об этом Zakon.kz сообщили в областном Департаменте полиции.
По предварительным данным установлено, что водитель Toyota Camry 35, следуя на 42 км автодороги Алматы – Оскемен, в условиях гололеда, не справившись с рулевым управлением, допустил наезд на инспектора службы областного батальона патрульной полиции, после чего по инерции столкнулся со служебной автомашиной Hyundai Elantra.
В результате ДТП сотрудник полиции скончался на месте.
"Областной департамент выражает глубокие соболезнования семье погибшего при исполнении полицейского", – сказали в ведомстве.
Полиция региона настоятельно рекомендует водителям соблюдать правила дорожного движения, особенно в условиях плохой видимости и гололеда.
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