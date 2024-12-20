Полицейского сбили насмерть на трассе в Алматинской области из-за гололеда

Полицейского 20 декабря сбили насмерть на трассе в Алматинской области из-за гололеда. Об этом Zakon.kz сообщили в областном Департаменте полиции.

По предварительным данным установлено, что водитель Toyota Camry 35, следуя на 42 км автодороги Алматы – Оскемен, в условиях гололеда, не справившись с рулевым управлением, допустил наезд на инспектора службы областного батальона патрульной полиции, после чего по инерции столкнулся со служебной автомашиной Hyundai Elantra.

В результате ДТП сотрудник полиции скончался на месте.



"Областной департамент выражает глубокие соболезнования семье погибшего при исполнении полицейского", – сказали в ведомстве.

Полиция региона настоятельно рекомендует водителям соблюдать правила дорожного движения, особенно в условиях плохой видимости и гололеда.