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Происшествия

Полицейского сбили насмерть на трассе в Алматинской области из-за гололеда

Полиция, погоны, полицейский, сотрудник полиции, фото - Новости Zakon.kz от 20.12.2024 20:40 Фото: polisia.kz
Полицейского 20 декабря сбили насмерть на трассе в Алматинской области из-за гололеда. Об этом Zakon.kz сообщили в областном Департаменте полиции.

По предварительным данным установлено, что водитель Toyota Camry 35, следуя на 42 км автодороги Алматы – Оскемен, в условиях гололеда, не справившись с рулевым управлением, допустил наезд на инспектора службы областного батальона патрульной полиции, после чего по инерции столкнулся со служебной автомашиной Hyundai Elantra.

В результате ДТП сотрудник полиции скончался на месте.

"Областной департамент выражает глубокие соболезнования семье погибшего при исполнении полицейского", – сказали в ведомстве.

Полиция региона настоятельно рекомендует водителям соблюдать правила дорожного движения, особенно в условиях плохой видимости и гололеда. 

Фото Диана Абдуллаева
Диана Абдуллаева
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