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Общество

В Жамбылской области покойнику платили пенсию больше года

Деньги, тенге, национальная валюта, национальная валюта РК, национальная валюта Казахстана , фото - Новости Zakon.kz от 27.05.2025 22:05 Фото: Zakon.kz/Максим Золотухин
В Жамбылском районном суде Жамбылской области 27 мая рассмотрено гражданское дело по иску НАО "Государственная корпорация "Правительство для граждан" о взыскании неправомерно начисленных пенсионных выплат, сообщает Zakon.kz.

Согласно материалам дела, гражданин А. скончался в июле 2021 года, однако его родственники не уведомили об этом уполномоченные органы. В результате с августа 2021 года по февраль 2023 года на его имя продолжала перечисляться пенсия. Общая сумма незаконных выплат составила более 1,6 млн тенге.

Впоследствии было установлено, что с карты умершего неизвестным лицом были сняты средства в размере 235 тыс. тенге. Пенсионные выплаты были приостановлены, однако часть суммы осталась невозвращенной.

Государственная корпорация обратилась в суд с иском к сыну умершего о взыскании оставшихся средств. В ходе процесса стороны достигли медиативного соглашения: ответчик обязался погасить долг в полном объеме, а истец отказался от иска.

Суд утвердил соглашение, производство по делу прекращено. Определение вступило в законную силу.

Ранее сообщалось, что средний размер пенсии снизился к 1 мая 2025 года. 

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Фото Диана Абдуллаева
Диана Абдуллаева
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