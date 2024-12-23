Главная елка загорелась в Шымкенте: виновника назвали в МЧС

Главный специалист Комитета противопожарной службы МЧС Елдос Зияда рассказал, кто будет отвечать за пожар, произошедший во время церемонии зажжения главной елки в Шымкенте, сообщает Zakon.kz.

Как сообщил Елдос Зияда 23 декабря 2024 года на пресс-конференции в Командном центре стратегического планирования и оперативного управления МЧС, во время установки елки сотрудники МЧС совместно с полицией и местным исполнительным органом проводят осмотр. Предполагается, что короткое замыкание электропроводки могло возникнуть из-за большой нагрузки на электросеть.

"Здесь рассматривается, в первую очередь, (вина – Прим.ред.), конечно же, подрядчика, того, кто устанавливал данную елку, потому что они, согласно договору, должны обеспечивать безопасную установку", – сказал Елдос Зияда.

В Шымкенте 21 декабря во время церемонии зажжения новогодней елки произошло возгорание. Огонь охватил участок елки площадью 0,2 квадратных метра. Пожарные потушили возгорание в считанные минуты.