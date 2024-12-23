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Происшествия

Стихийный каток появился в результате ДТП в Павлодаре

в результате ДТП в Павлодаре появился стихийный каток, фото - Новости Zakon.kz от 23.12.2024 21:16 Фото: astanatv.kz
На одной из центральных улиц Павлодара образовался стихийный каток. Минувшей ночью водитель легковушки не справился с управлением и врезался в обводной трубопровод водоснабжения, сообщает Zakon.kz.

По информации Astana TV, вода рванула и залила полквартала. Уровень стихии по высоте достигал номерных знаков авто. Воду оперативно откачали, но лёд успел схватиться. С ним пришлось разбираться коммунальщикам.

"Произошло ДТП, которое повлекло повреждение обводного трубопровода по улице Назарбаева. На пониженном давлении был один дом – это Назарбаева, 20/1. Пониженное давление – это значит вода была, но был слабый напор. Ночью уже всё устранили, сейчас повреждение устранено и водоснабжение восстановлено". Пресс-секретарь акима города Павлодара Айнур Садвокасова

Ранее сообщалось, что полицейского сбили насмерть на трассе в Алматинской области из-за гололеда.

Фото Елена Беляева
Елена Беляева
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