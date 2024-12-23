Стихийный каток появился в результате ДТП в Павлодаре

Фото: astanatv.kz

На одной из центральных улиц Павлодара образовался стихийный каток. Минувшей ночью водитель легковушки не справился с управлением и врезался в обводной трубопровод водоснабжения, сообщает Zakon.kz.

По информации Astana TV, вода рванула и залила полквартала. Уровень стихии по высоте достигал номерных знаков авто. Воду оперативно откачали, но лёд успел схватиться. С ним пришлось разбираться коммунальщикам. "Произошло ДТП, которое повлекло повреждение обводного трубопровода по улице Назарбаева. На пониженном давлении был один дом – это Назарбаева, 20/1. Пониженное давление – это значит вода была, но был слабый напор. Ночью уже всё устранили, сейчас повреждение устранено и водоснабжение восстановлено". Пресс-секретарь акима города Павлодара Айнур Садвокасова Ранее сообщалось, что полицейского сбили насмерть на трассе в Алматинской области из-за гололеда.

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