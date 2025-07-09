В Атырау спасатели помогли необычному гостю покинуть квартиру

Фото: пресс-служба МЧС РК

В г. Атырау в квартиру многоэтажного жилого дома, расположенного в проспекту Сатпаева залетела летучая мышь, которая не могла самостоятельно найти выход, сообщает Zakon.kz.

Как рассказали в пресс-службе МЧС РК, спасатели, прибывшие на вызов хозяев, осторожно поймали и выпустили на волю незваного гостя. Также спасатели рассказали, что делать, если в ваш дом залетела летучая мышь: избегайте прямого контакта с ней;

уведите детей и домашних питомцев в другое помещение;

аккуратно поймайте ее защищенной от укусов рукой и выпустите на волю. Ранее сообщалось, что с необычным происшествием столкнулись спасатели Жезказгана.

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