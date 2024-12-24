Ворвался в квартиру и выстрелил в хозяев: подробности нападения на жильцов ЖК в Алматы

Полиция Алматы ищет преступника, который тяжело ранил супружескую пару в жилом комплексе. Стали известны некоторые подробности об этом происшествии, сообщает Zakon.kz.

Жильцы рассказали корреспонденту КТК, что трагедия случилась днем. Вооруженный мужчина прятал лицо под черной маской. Он представился электриком и беспрепятственно зашел в подъезд. Как рассказывают соседи, преступник отключил электричество в квартире. Затем позвонил хозяевам. Дверь открыла женщина. Тогда злоумышленник набросился на нее с кулаками.

"Я только слышала, что человек там стоял возле двери. Потом техничка его спросила: "Вы к кому?" Он сказал: "Я электрик". Вот это я слышала. Потом, как он зашел, я даже не поняла. Говорят, что была стрельба. Я не знаю, из какого пистолета, травматический или обычный".

"Наверное, это не грабитель, скорее всего. Грабитель ночью приходит, не днем. Молодая супружеская пара. Напал. Глазок закрыл".

В момент нападения внутри находилась супружеская пара. Как утверждают очевидцы, грабитель ударил женщину и повалил ее на пол. Защитить жену попытался супруг. Завязалась драка. Пострадавшая бросилась за ножом, и тогда преступник выстрелил в хозяйку дома и ее мужа.

"Мы чистили снег на территории. Потом услышали, как мужчина кричал, просил о помощи, будто на них напали. Мы сразу забежали в подъезд. Поднялись на второй этаж. Там сидела женщина на полу вся в крови. Грабитель сломал ей нос. Повалил на пол и начал связывать руки. В тот момент из комнаты вышел муж. Началась драка. Женщина побежала за ножом. Тогда неизвестный выстрелил. Два раза попал в хозяйку, один раз – в ее супруга", – рассказал очевидец.

О хозяевах квартиры известно немного: семейная пара 39 и 40 лет. Супруг работает в финансовом секторе.

Сейчас пострадавшие в больнице, их состояние оценивают как средней степени тяжести. Женщину готовят к операции.

"Состояние средней степени тяжести. Стабильное. Планируется остеосинтез локтевой кости. Пациент получает необходимую терапию. Пациентка 40 лет получает стационарное лечение в отделении политравмы больницы №7. Планируется оперативное вмешательство в восстановлении анатомии левого предплечья. Проводится предоперационная подготовка. Состояние пациентки на данный момент оценивается как средней степени тяжести", – рассказал завотделением политравмы Городской клинической больницы №7 Рамазан Аскеров.

20 декабря 2024 года неизвестный под видом электрика проник в чужую квартиру в ЖК в Алматы, и начал стрелять по хозяевам. Полиция ищет подозреваемого.