#Итоги-2024
#Погода
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+1°
$
527.3
544.86
4.95
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Итоги-2024
#Погода
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+1°
$
527.3
544.86
4.95
Происшествия

В Алматы задержан мужчина, который ворвался в квартиру семейной пары и выстрелил в них

Полиция, полицейский, полицейские, патрульная полиция, патруль, погоны, машина полиции , фото - Новости Zakon.kz от 07.01.2025 12:52 Фото: Zakon.kz
В Алматы полицейские раскрыли особо тяжкое преступление, совершенное 20 декабря 2024 года в одном из жилых комплексов Наурызбайского района. Напомним, в результате попытки разбойного нападения супруги были тяжело ранены. В настоящее время они находятся в больнице, сообщает Zakon.kz.

Как рассказали 7 января 2025 года в городском департаменте полиции, для раскрытия данного преступления была создана следственно-оперативная группа.

"Личность нападавшего установлена. Это 38-летний житель Жетысуской области. Накануне он был задержан и взят под стражу".Пресс-служба ДП Алматы

Подозреваемый признался, что планировал ограбить супружескую пару, у которых незадолго до этого устанавливал новую мебель.

"Именно тогда он и заметил у работодателей сейф. Скрывая лицо под медицинской маской и шарфом, в пятницу утром он позвонил в дверь потерпевших. Пригрозив пистолетом, нападавший потребовал отдать ему деньги. Однако глава семейства стал звать на помощь. В этот момент подозреваемый выстрелил в супругов и сбежал".Пресс-служба ДП Алматы

Досудебное расследование продолжается. Устанавливаются другие обстоятельства преступления.

20 декабря 2024 года в Алматы неизвестный под видом электрика проник в чужую квартиру в одном из ЖК и начал стрелять по хозяевам. Супружеская пара с тяжелыми ранениями была госпитализирована. Полиция завела уголовное дело и разыскивала подозреваемого. Позднее жильцы жилого комплекса раскрыли некоторые подробности происшествия.

Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
Поделиться новостью
Читайте также
25 человек спасли из горящей бани в Акмолинской области
Происшествия
12:22, Сегодня
25 человек спасли из горящей бани в Акмолинской области
Из России доставлены семь казахстанцев, пострадавших в ДТП под Самарой
Происшествия
11:20, Сегодня
Из России доставлены семь казахстанцев, пострадавших в ДТП под Самарой
Гашиш и марихуану хранил житель Костаная в собственном мебельном цехе
Происшествия
09:48, Сегодня
Гашиш и марихуану хранил житель Костаная в собственном мебельном цехе
Следите за новостями zakon.kz в:
yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: