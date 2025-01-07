В Алматы задержан мужчина, который ворвался в квартиру семейной пары и выстрелил в них

В Алматы полицейские раскрыли особо тяжкое преступление, совершенное 20 декабря 2024 года в одном из жилых комплексов Наурызбайского района. Напомним, в результате попытки разбойного нападения супруги были тяжело ранены. В настоящее время они находятся в больнице, сообщает Zakon.kz.

Как рассказали 7 января 2025 года в городском департаменте полиции, для раскрытия данного преступления была создана следственно-оперативная группа.

"Личность нападавшего установлена. Это 38-летний житель Жетысуской области. Накануне он был задержан и взят под стражу". Пресс-служба ДП Алматы

Подозреваемый признался, что планировал ограбить супружескую пару, у которых незадолго до этого устанавливал новую мебель.

"Именно тогда он и заметил у работодателей сейф. Скрывая лицо под медицинской маской и шарфом, в пятницу утром он позвонил в дверь потерпевших. Пригрозив пистолетом, нападавший потребовал отдать ему деньги. Однако глава семейства стал звать на помощь. В этот момент подозреваемый выстрелил в супругов и сбежал". Пресс-служба ДП Алматы

Досудебное расследование продолжается. Устанавливаются другие обстоятельства преступления.

20 декабря 2024 года в Алматы неизвестный под видом электрика проник в чужую квартиру в одном из ЖК и начал стрелять по хозяевам. Супружеская пара с тяжелыми ранениями была госпитализирована. Полиция завела уголовное дело и разыскивала подозреваемого. Позднее жильцы жилого комплекса раскрыли некоторые подробности происшествия.