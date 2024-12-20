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Происшествия

В Алматы вооруженный мужчина ворвался в квартиру и выстрелил в ее владельцев

Полицейская машина, зима, полиция, фото - Новости Zakon.kz от 20.12.2024 16:41 Фото: Zakon.kz
В Алматы 20 декабря 2024 года произошла стрельба в одном из жилых комплексов в Наурызбайском районе, сообщает Zakon.kz.

Информация о случившемся появилась в соцсетях. Согласно описанию, неизвестный попал на территорию ЖК, представившись сантехником. Затем отключил свет на первом этаже, зашел в квартиру и выстрелил в двух жителей. Они выжили, но один попал в реанимацию. Преступнику удалось скрыться.

В полиции Алматы прокомментировали происшествие.

"По данному факту Управлением полиции Наурызбайского района возбуждено уголовное дело. Проводится комплекс оперативно-розыскных мероприятий, направленных на раскрытие данного преступления", – указано в сообщении.

Ранее в полиции Алматы рассказали о задержании наглых грабителей, которые заставляли своих жертв оформлять кредиты и забирали деньги.

Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
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