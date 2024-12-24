В Алматы в одном из густонаселенных районов зарезали молодого парня

Фото: pexels

В Алматы 24 декабря в микрорайоне Шугыла зарезали 20-летнего парня в ходе ссоры. Об этом Zakon.kz сообщили в департаменте полиции мегаполиса.

В ведомстве отметили, что по факту убийства управлением полиции Наурызбайского района возбуждено уголовное дело. "Подозреваемый задержан по горячим следам и водворен в изолятор временного содержания. По предварительным данным, между знакомыми произошла ссора, в результате чего один из них применил нож", – говорится в сообщении. В полиции добавили, что орудие преступления изъято. Другие обстоятельства устанавливаются. Ранее сообщалось о другом происшествии. В Астане женщина-следователь разбилась насмерть, выпав из окна многоэтажки.

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