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Происшествия

В Алматы в одном из густонаселенных районов зарезали молодого парня

Кулаки, драка, насилие, нападение, потасовка, избиение, фото - Новости Zakon.kz от 24.12.2024 21:42 Фото: pexels
В Алматы 24 декабря в микрорайоне Шугыла зарезали 20-летнего парня в ходе ссоры. Об этом Zakon.kz сообщили в департаменте полиции мегаполиса.

В ведомстве отметили, что по факту убийства управлением полиции Наурызбайского района возбуждено уголовное дело.

"Подозреваемый задержан по горячим следам и водворен в изолятор временного содержания. По предварительным данным, между знакомыми произошла ссора, в результате чего один из них применил нож", – говорится в сообщении.

В полиции добавили, что орудие преступления изъято. Другие обстоятельства устанавливаются.

Ранее сообщалось о другом происшествии. В Астане женщина-следователь разбилась насмерть, выпав из окна многоэтажки. 

Фото Диана Абдуллаева
Диана Абдуллаева
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