Крушение пассажирского самолета близ Актау: что известно к этому часу

Сегодня, 25 декабря 2024 года, близ Актау упал пассажирский самолет азербайджанской авиакомпании Azerbaijan Airlines, направлявшийся из Баку в Грозный. Предварительная причина катастрофы – столкновение с птицей. Zakon.kz рассказывает, что известно о случившемся на данный момент.

Видео с места происшествия в соцсетях стали делиться очевидцы падения борта Embraer-190.

Telegram-канал Baza также опубликовал маршрут авиарейса:

После жесткого столкновения с землей самолет взорвался и загорелся. Как сообщили в МЧС РК, на место прибыли 52 человека личного состава и 11 единиц техники.

Вместе с тем появились предварительные данные о том, что есть выжившие.

В 11:10 от РГП "Казаэронавигация" поступила информация: самолет "Эмбрайр-190" AHY8243, следовавший по маршруту Баку – Грозный, объявил аварийную ситуацию в связи со столкновением с птицей и нарушением рулевого управления с посадкой в Актау.

Министр здравоохранения РК Акмарал Альназарова проинформировала, что ведомство экстренно подготовило борты санитарной авиации для оказания помощи пострадавшим.

"И на месте будем оказывать помощь и при необходимости будем вывозить. Работа ведется", – сказала она.

Позже в Сети появился список пассажиров, летевших рейсом Баку – Грозный. Отмечалось, что большинство зарегистрированных – азербайджанцы, но были среди их и граждане Казахстана, России, Таджикистана и Кыргызстана.

Фото: Telegram/bazabazon

По данным Минтранспорта РК, речь идет о шести казахстанцах.

Полиция начала досудебное расследование по статье "Нарушение правил безопасности при эксплуатации транспортного средства, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц".

Между тем свидетели опубликовали видео спасения людей из обломков судна Embraer-190.

"Росавиация" пояснила, как самолет, летевший из Баку в Грозный, оказался в Актау:

"Предварительно: после столкновения с птицами из-за возникшей нештатной ситуации на борту воздушного судна его командир принял решение "идти" на запасной аэродром – им был выбран Актау".

В Казахстане между тем создали Правительственную комиссию по расследованию причин авиакатастрофы. В состав комиссии включены заместитель премьер-министра, аким Мангистауской области, руководство министерств по чрезвычайным ситуациям, транспорта, иностранных дел, внутренних дел, труда и социальной защиты населения, здравоохранения, Главный транспортный прокурор.

По последней информации, число выживших при крушении самолета в Актау составило 28 человек.

Всего в роковой полет отправились 69 человек, пятеро из которых – члены экипажа.