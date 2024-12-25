Стало известно о выживших в результате крушения самолета близ Актау

Министр здравоохранения РК Акмарал Альназарова рассказала о выживших в результате крушения самолета около аэропорта города Актау, сообщает Zakon.kz.

По ее информации, в настоящее время есть данные о шести выживших.

"Сейчас подготовили борты санитарной авиации для выезда и направления туда специалистов, травматологов, нейрохирургов и так далее. И на месте будем оказывать помощь и при необходимости будем вывозить. Работа ведется", – сказала министр.

Дополнение: Позже стало известно о 12 выживших после авиактастрофы, их госпитализировали.

25 декабря 2024 года вблизи Актау потерпел крушение рейсовый самолет авиакомпании Azerbaijan Airlines, следовавший сообщением "Баку – Грозный". По предварительной информации, причиной стало столкновение со стаей птиц.