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#Крушение самолета в Актау
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Происшествия

Стало известно о выживших в результате крушения самолета близ Актау

Скорая помощь, медицинская служба, машина скорой помощи, автомобиль скорой помощи, карета скорой помощи, бригада скорой помощи, скорая медицинская помощь, скорая медпомощь, фельдшер, врач, фото - Новости Zakon.kz от 25.12.2024 12:28 Фото: primeminister.kz
Министр здравоохранения РК Акмарал Альназарова рассказала о выживших в результате крушения самолета около аэропорта города Актау, сообщает Zakon.kz.

По ее информации, в настоящее время есть данные о шести выживших. 

"Сейчас подготовили борты санитарной авиации для выезда и направления туда специалистов, травматологов, нейрохирургов и так далее. И на месте будем оказывать помощь и при необходимости будем вывозить. Работа ведется", – сказала министр.

Дополнение: Позже стало известно о 12 выживших после авиактастрофы, их госпитализировали. 

25 декабря 2024 года вблизи Актау потерпел крушение рейсовый самолет авиакомпании Azerbaijan Airlines, следовавший сообщением "Баку – Грозный". По предварительной информации, причиной стало столкновение со стаей птиц.

Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
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