Стало известно о выживших в результате крушения самолета близ Актау
Фото: primeminister.kz
Министр здравоохранения РК Акмарал Альназарова рассказала о выживших в результате крушения самолета около аэропорта города Актау, сообщает Zakon.kz.
По ее информации, в настоящее время есть данные о шести выживших.
"Сейчас подготовили борты санитарной авиации для выезда и направления туда специалистов, травматологов, нейрохирургов и так далее. И на месте будем оказывать помощь и при необходимости будем вывозить. Работа ведется", – сказала министр.
Дополнение: Позже стало известно о 12 выживших после авиактастрофы, их госпитализировали.
25 декабря 2024 года вблизи Актау потерпел крушение рейсовый самолет авиакомпании Azerbaijan Airlines, следовавший сообщением "Баку – Грозный". По предварительной информации, причиной стало столкновение со стаей птиц.
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