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#Крушение самолета в Актау
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Происшествия

Выросло число выживших при крушении самолета в Актау

Крушение самолета в Актау, выжившие, фото - Новости Zakon.kz от 25.12.2024 13:39 Фото: акимат Мангистау
По последней информации, число выживших при крушении самолета в Актау составило 28 человек, сообщает Zakon.kz.

Об этом рассказали в пресс-службе Министерства здравоохранения. 

"По предварительным оперативным данным, 28 человек доставлены в медицинские учреждения, состояние – разной степени тяжести. Им оказывается вся необходимая медицинская помощь в больницах области. На место происшествия мобилизованы 23 бригады скорой медицинской помощи", – сообщили в ведомстве.

Из Астаны в Актау также вылетает борт санитарной авиации с бригадой специалистов хирургов, травматологов.

25 декабря 2024 года около аэропорта Актау упал пассажирский самолет. Известно, что воздушное судно принадлежало авиакомпании Azerbaijan Airlines. Перед происшествием борт, возможно, столкнулся с птицами. В самолете находились граждане Казахстана. 

Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
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