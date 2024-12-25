Выросло число выживших при крушении самолета в Актау

По последней информации, число выживших при крушении самолета в Актау составило 28 человек, сообщает Zakon.kz.

Об этом рассказали в пресс-службе Министерства здравоохранения.

"По предварительным оперативным данным, 28 человек доставлены в медицинские учреждения, состояние – разной степени тяжести. Им оказывается вся необходимая медицинская помощь в больницах области. На место происшествия мобилизованы 23 бригады скорой медицинской помощи", – сообщили в ведомстве.

Из Астаны в Актау также вылетает борт санитарной авиации с бригадой специалистов хирургов, травматологов.

25 декабря 2024 года около аэропорта Актау упал пассажирский самолет. Известно, что воздушное судно принадлежало авиакомпании Azerbaijan Airlines. Перед происшествием борт, возможно, столкнулся с птицами. В самолете находились граждане Казахстана.

