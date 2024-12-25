Полицейский оказал сопротивление сотрудникам Антикора в Жамбылской области

Официальный представитель Агентства по противодействию коррупции Данияр Бигайдаров 25 декабря 2024 года на брифинге в ведомстве сообщил о пресечении в Жамбылской области преступной деятельности сотрудников одного из приграничных районных отделов полиции, сообщает Zakon.kz.

Как отметил Данияр Бигайдаров, стражи порядка подозреваются в покровительстве незаконному вывозу горюче-смазочных материалов (ГСМ) из Казахстана и получении материальных вознаграждений от иностранцев.

"В результате их неправомерной деятельности гражданами соседнего государства организован трафик нефтепродуктов", – сказал Бигайдаров.

При следственных действиях один из подозреваемых оказал сопротивление сотрудникам Антикоррупционной службы. Мужчина применил табельное оружие. С санкции суда он взят под стражу.

Ранее в Алматы произошла стрельба, за хулиганство был задержан 18-летний парень.

