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Происшествия

Полицейский оказал сопротивление сотрудникам Антикора в Жамбылской области

Полицейские, сотрудники полиции, полиция, патрульная полиция, машина полиции, полицейская машина, патруль, оружие, пистолет, задержание, фото - Новости Zakon.kz от 25.12.2024 17:14 Фото: Zakon.kz
Официальный представитель Агентства по противодействию коррупции Данияр Бигайдаров 25 декабря 2024 года на брифинге в ведомстве сообщил о пресечении в Жамбылской области преступной деятельности сотрудников одного из приграничных районных отделов полиции, сообщает Zakon.kz.

Как отметил Данияр Бигайдаров, стражи порядка подозреваются в покровительстве незаконному вывозу горюче-смазочных материалов (ГСМ) из Казахстана и получении материальных вознаграждений от иностранцев.

"В результате их неправомерной деятельности гражданами соседнего государства организован трафик нефтепродуктов", – сказал Бигайдаров.

При следственных действиях один из подозреваемых оказал сопротивление сотрудникам Антикоррупционной службы. Мужчина применил табельное оружие. С санкции суда он взят под стражу.

Ранее в Алматы произошла стрельба, за хулиганство был задержан 18-летний парень.

Бауыржан Муканов
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