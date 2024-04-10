Лента новостей
0
Қаз
#Паводки-2024 Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Паводки в Казахстане: прокуратура начала проверки

Паводки, прокуратура, нарушения, антикор, фото - Новости Zakon.kz от 10.04.2024 13:41 Фото: akorda.kz
Официальный представитель Агентства по противодействию коррупции Данияр Бигайдаров на брифинге ведомства рассказал, что органами прокуратуры в настоящее время проводятся проверки по фактам паводков, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Спикер отметил, что по стране сейчас проходят большие мероприятия в части ликвидации паводков.

"Территориальные подразделения Антикоррупционной службы принимают активное участие в самой ликвидации (паводков. – Прим. ред.) в Западно-Казахстанской и Костанайской областях. По фактам выявления, по предупреждению фактов в сфере паводков хотелось бы отметить, что данный вопрос находится на особом контроле", – дополнил представитель ведомства. 

По его данным, на постоянной основе Антикоррупционной службой прослеживается каждое выделение бюджетных средств и освоение.

"Хотелось бы отметить, что органами прокуратуры в настоящее время проводятся проверки по фактам паводков. По выявленным фактам дополнительно сообщим", – заявил Данияр Бигайдаров. 

Ранее в Министерстве по чрезвычайным ситуациям Казахстана рассказали, что 96 тысяч человек эвакуировали из зон подтопления. 

Стоит отметить, что 6 апреля 2024 года в Генеральной прокуратуре Казахстана заявили, что устанавливаются причины затопления конкретных населенных пунктов, разрушения дорог, мостов, гидротехнических и других объектов.

Читайте также

Паводки в Казахстане: Минэнерго подготовило запасы топлива
Паводки в Казахстане: Минэнерго подготовило запасы топлива
Верховный суд, дело Бишимбаева, заявление
Верховный суд сделал заявление по делу Бишимбаева
Алматы, укладка асфальта в дождь, извинения
Подрядчик извинился за укладку асфальта во время ливня в Алматы
Екатерина Елисеева
Антикор Казахстан Паводки-2024
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Ораза айт-2024: что принято делать и как встречать
Ораза айт – 2024: что принято делать и как встречать праздник разговения
Минобороны, обращение, военная техника, Алматы
В ВИИРЭС сделали заявление в связи с выездом военной техники из Алматы
В Алматы полиция направлена в крупные ТРЦ
В Алматы полиция направлена в крупные ТРЦ
Правила аттестации педагогов изменили в Казахстане
Правила аттестации педагогов изменили в Казахстане
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: